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نماذج امتحانات لغة عربية للصف الثالث الابتدائي ترم أول على موقع التعليم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

نماذج امتحانات لغة عربية للصف الثالث الابتدائي ترم أول على موقع التعليم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي
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أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الرسمي على الانترنت، نماذج امتحانات لغة عربية للصف الثالث الابتدائي ترم اول pdf.
 

وتأتي إتاحة نماذج امتحانات لغة عربية للصف الثالث الابتدائي ترم أول pdf
 ، في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتقديم الدعم اللازم لمساعدة طلاب المدارس على الاستعداد لـ امتحانات نصف العام 2025.

رابط نماذج امتحانات لغة عربية للصف الثالث الابتدائي ترم اول pdf


وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط نماذج امتحانات لغة عربية للصف الثالث الابتدائي ترم اول pdf متاح للجميع على بوابة التعليم الالكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم

ويمكن لمن يهمه الأمر الوصول إلى رابط نماذج امتحانات لغة عربية للصف الثالث الابتدائي ترم اول pdf على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضعط هنا 

ويتاح على رابط رابط نماذج امتحانات لغة عربية للصف الثالث الابتدائي ترم اول pdf على موقع وزارة التربية والتعليم ، روابط التقييمات والاداءات الخاصة بالصف الثالث الابتدائي جميعالمواد

وكانت قد أعلنت مديريات التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2024 - 2025 ، وذلك في بيانات رسمية تم إعلانها على الصفحات الرسمية لكل مديرية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2024 - 2025

وقالت مديريات التربية والتعليم ، إن جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2024 - 2025، من المقرر أن يبدأ رسميا يوم 11 يناير 2025 .

ومع إعلان جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2024 - 2025 ، أكدت مديريات التربية والتعليم، أن امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2024 - 2025 تعقد وفقًا للقرار الوزاري 136 لسنةى 2024 ، ويكون امتحان مادة القيم واحترام الآخر في شكل تقييم تكويني يقيم المعلم خلال سلوك الطالب وفقا لمعدلات ادائهم من خلال اجراء تقويم تكويني.

أما عن مواد التربية الدينية والتربية الفنية والموسيقى والتوكاتسو في امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2024 - 2025 ، فيقيم المعلم اداء الطلاب فيها وفقا لتواتج التعلم الخاصة بكل مادة والتي يتضمنها المنهج الدراسي ويشار إليها بـ اجتياز أو لم يجتز

وفي امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2024 - 2025 ، يعقد امتحان المستوى الرفيه لمدة ساعتين بمعرفة المدرسة وتحت اشراف التوجيه الفني المختص ويتم عمل الجدول تحت مسئولية المدرسة واشراف الادارة التعليمية ، وتعلق الجداول في المدرسة ويتم اخطار الطلاب بموعد الامتحان مع التوقيع بالعلم 

امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2024 - 2025 

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2024 - 2025  ، مؤكدة أن نظم التقييم تعتمد على قيام مخرجات المناهج الدراسية المطورة ويتم تقييم ما يدرسه التلميذ في الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي كما يلي :
- امتحان نهاية الفصل الدراسي 60 درجة
- المهام الادائية 10 درجات
- كراسة الواجب 5 درجات
- كراسة النشاط 5 درجات
- التقييم الأسبوعي 5 درجات
- التقييم الشهري 5 درجات
- المواظبة والسلوك 5 درجات
 

وتنقسم التقييمات في الفصل الدراسي الواحد إلى 3 :

- تقييم شهري اول : يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من بداية العامة الدراسي وحتى نهاية شهر أكتوبر ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط بواقع 5 درجات.

- تقييم شهري ثان : يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من نهاية شهر أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر ، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط بواقع 5 درجات

وتخصص لعقد كل تقييم من التقييمات السابقة فترة دراسية واحدة ، ويتم ذلك تحت ملاحظة المعلم وخلال الأسبوع الأخير من الشهر.

- الامتحان النهائي: يعقد في نهاية كل فصل دراسي ويقيس نواتج التعلم المستهدفة ، في الفصلل الدراسي كاملا ، ويحصل التلميذ في نهاية الفصل الدراسي على محموع الدرجات الثلاث ، بالإضافة لدرجات المهام الادائية وكراسة الواجب وكراسة النشاط والتقييم الأسبوعي والمواظبة والسلوك .

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني الثالث الابتدائي

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