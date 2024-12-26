إحالة إدارة مدرسة ابتدائي بإدارة تعليم شرق للتحقيق للتقصير في العمل ببني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريراً من مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، حول نتائج وجهود المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية بالمدارس والاطمئنان على انتظام الدراسة، والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب داخل المدارس في مختلف مراحل التعليم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأشار التقرير، الذي عرضته الدكتورة أمل الهواري، وكيل الوزارة، إلى جولتها المفاجئة التي أجرتهاصباح اليوم، الخميس، وتفقدت خلالها المدرسة الابتدائية المشتركة بالجزيرة المرتفعة بمدينة بني سويف التابعة لإدارة تعليم شرق، وذلك بحضور الدكتورة رباب حامد، مدير إدارة المتابعة، ومحمد إمام، منسق المتابعة، حيث تفقدت حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة ،وتبادلت الحديث مع بعض التلاميذ وإدارة المدرسة حول العملية التعليمية والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة ومتابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة بشأن الكثافات الطلابية وجداول الحصص وقوائم الفصول.

وتبين خلال الزيارة وجود تقصير وخلل في سير العملية التعليمية وعدم انضباطها بالشكل المطلوب، فضلا عن تدني مستوى النظافة والتي على أثرها تقرر إحالة إدارة المدرسة للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية للتراخي والتقصير في أداء العمل وعدم المتابعة الجادة، حيث شددت وكيل التعليم على استمرار المتابعة اليومية للمدارس لتحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية واستمرار أعمال النظافة وتطهير دورات المياه وحجرات الدراسة حفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا وبناتنا التلاميذ، والالتزام بالمواعيد الرسمية المحددة وتنظيم دخول وخروج التلاميذ.