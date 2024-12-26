بالعيش الشامي .. طريقة عمل سلطة الطحينة زي المطاعم

سلطة الطحينة بالعيش الشامي هي طبق شهي يتكون من الطحينة والعيش الشامي (الخبز السوري) مع مكونات إضافية تعزز النكهة. إليك طريقة تحضيرها:

المكونات:

3 ملاعق كبيرة طحينة

2 ملاعق كبيرة عصير ليمون

1 فص ثوم مهروس

1/4 كوب ماء (يمكن زيادته حسب الحاجة)

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

عيش شامي مقطع إلى قطع صغيرة أو مكعبات محمصة في الفرن أو المقلاة



الطريقة:

1. في وعاء، امزج الطحينة مع عصير الليمون والثوم المهروس.



2. أضف الماء تدريجياً حتى تحصل على قوام ناعم، مع التحريك المستمر.



3. أضف زيت الزيتون وامزج المكونات جيداً.



4. تذوق السلطة واضبط الملح والفلفل حسب الذوق.



5. في طبق تقديم، ضع العيش الشامي المحمص ثم اسكب فوقه خليط الطحينة.



6. يمكن تزيين السلطة بمزيد من زيت الزيتون أو بذور السمسم إذا رغبت.

تُقدم السلطة كطبق جانبي لوجبات مشوية أو مع الأطباق الرئيسية.