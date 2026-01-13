غلق وتشميع منشآت مخالفة بـ أرض اللواء تسبب إزعاجًا للمواطنين | صور

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي العجوزة في تنفيذ حملات ليلية مكبرة للحد من التعديات على الطريق العام والإشغالات والتعامل الفوري مع المخالفات وتطبيق مواعيد غلق المحال.

شنت محافظة الجيزة من خلال حي العجوزة وبالتعاون مع شرطة المرافق حملات بقطاع أرض اللواء اسفرت عن غلق وتشميع عدداً من المنشآت المخالفة والتي تسبب إزعاجًا للمواطنين على مدار اليوم وغير ملتزمة بمواعيد الغلق وذلك استجابة للشكاوى الواردة من السكان.



كما أسفرت الحملات عن رفع إجمالي 220 حالة إشغال للمحال والمنشآت التجارية مع إيداع كافة المضبوطات والمصادرات بالمخازن الخاصة بالحي للحفاظ على النظام والمظهر الحضاري.

وشدد محافظ الجيزة على استمرار الحملات الميدانية المكثفة لمتابعة كل ما يخل بالنظام العام ضمن خطة المحافظة لتعزيز الانضباط بالشارع والتعامل مع المخالفات.



تابع الحملات طه عبد الصادق رئيس حي العجوزة واللواء حسن دكروري مدير شرطة المرافق والاجهزة المعنية.