الأطباء تدعو أعضاءها للمشاركة بقوة في عمومية 3 يناير الطارئة

دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025 بدار الحكمة، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.

وتعقد الجمعية العمومية الطارئة بمقر (دار الحكمة) 42 شارع قصر العيني، الساعة الثانية ظهراً، على أن تبدأ عملية التسجيل في كشوف الجمعية العمومية بدء من الساعة 10 صباحا.

وقرر مجلس نقابة الأطباء تحمل انتقالات الأطباء من النقابات الفرعية، إلى مقر دار الحكمة بالقاهرة لحضور الجمعية العمومية، وعلى من يرغب في المشاركة والحضور من السادة الأطباء التنسيق مع نقاباتهم الفرعية.

ويستلزم اكتمال نصاب الجمعية العمومية غير العادية حضور 1000 (ألف طبيب وطبيبة).

ويهيب مجلس النقابة العامة للأطباء بالأطباء والطبيبات الحضور للتعبير عن رأيهم حول مشروع القانون، واتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على المهنة.