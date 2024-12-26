البحيرة: 60 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي باستثمارات 5.3 مليار جنيه

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن ما تم خلال الفترة الماضية بدعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذى يولى المحافظة اهتماما كبيرا ، يعد إنجازاً غير مسبوق فى كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة.

مشيرة إلى ان المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ خططها الطموحة بهدف تلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها محافظة البحيرة على كافة المستويات، وفى خطوة هامة نحو تحسين مستوى الخدمات الأساسية وتوفير بنية تحتية متطورة تخدم سكان المحافظة في كافة القرى والمراكز.



تقوم المحافظة حاليا بتنفيذ 60 مشروعًا عملاقًا في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، بإجمالي استثمارات بلغت 5 مليارات و342 مليون جنيه، وبنسبة إنجاز بلغت 73%.

ومن أبرز تلك المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة

أولًا: مشروعات مياه الشرب

*محطة مياه شبراخيت بطاقة 68 ألف م³/يوم بشبراخيت

* تغذية 44 قرية بمياه الشرب ( استكمال شبكات)بعدة مراكز بنطاق المحافظة.

*توسعات مياه كفر الدوار بطاقة 43/86 ألف م³/يوم مع استكمال خطوط مياه "زهرة - أبيس".

*محطة مياه الرحمانية بطاقة 34 ألف م³/يوم وشبكاتها ( استكمال شبكات)

*محطة مياه وشبكات العباسي بالدلنجات بطاقة 60 ألف م³/يوم.

ثانيًا: مشروعات الصرف الصحي

* مشروع صرف صحي إيتاي البارود وخط السيب النهائي بطاقة 15 ألف م³/يوم.

* مشروع صرف صحي بدر بطاقة 10 آلاف م³/يوم وشبكات ومحطات رفع وخطوط طرد.

*توسعات صرف صحي شبراخيت بطاقة 20 ألف م³/يوم.

*توسعات صرف صحي كفر الدوار والمناطق المستجدة: كينج عثمان، راضي، طه، أنطونياس، واستكمال شبكات كفر الدوار البلد والوكيل.

* توسعات صرف صحي إدكو بطاقة 20/40 ألف م³/يوم.

* توسعات صرف صحي مدينة دمنهور: مناطق أرض الحوفي وعزبة خضر.

* محطة معالجة صرف صحي المعركة بطاقة 10 آلاف م³/يوم بمركز بدر.

*مشروعات صرف صحي مركز بدر: النجاح، العزيمة، عين جالوت، التل الكبير، الكفاح، الفالوجا.

* صرف صحي سيدي غازي بمركز كفر الدوار.

*صرف صحي أبو صمادة ولحمير وأبو وافية بالدلنجات.

*صرف صحي كوم القناطر (شبكات إضافية) بأبو حمص.

*صرف صحي كفر الدفراوي (شبكات إضافية) بشبراخيت.

*صرف صحي عمر مكرم بمركز بدر.

*صرف صحي شابور بطاقة 10 آلاف م³/يوم بمركز كوم حمادة.

* صرف صحي كوم دفشو بكفر الدوار.

*صرف صحي أبو كاشيك بأبو المطامير.

صرف صحي الجدية وبرج رشيد برشيد.

*صرف صحي بلقطر بأبو حمص.

*توسعات صرف صحي أبو المطامير بطاقة 9/18 ألف م³/يوم.

*مشروع صرف صحي قرية الطرح بكفر الدوار.

*صرف صحي الشعيرة بإيتاي البارود.

*مشروعات صرف صحي قرى ( أشليمة - ششت الأنعام-السوالم- أمليط ) بإيتاي البارود.

"مشروع صرف صحي قرية جزيرة نكلا بشبراخيت( استكمال شبكات)

*مشروع صرف صحي قرية المعدية بطاقة 6 آلاف م³/يوم بمركز إدكو.

* مشروعات صرف صحي قرى معمل القزاز والبيضا بكفر الدوار.

*استكمال صرف صحي رشيد (محطة 6) برشيد.

*صرف صحي محلة بشر الفرعية بشبراخيت.

*صرف صحي منية السعيد بالمحمودية.

*صرف صحي النقيدي بكوم حمادة.

*صرف صحي صفط العنب ومحلة احمد والنقيدى بكوم حمادة.

*صرف صحي أبو درة واورين والربدان وام حكيم بشبراخيت.

*صرف صحي سمخراط بالرحمانية.

* صرف صحي إدفينا برشيد.

* صرف صحي أبو شوشة وزهور الأمراء بالدلنجات.

* صرف صحي زيتون والحلوانى بإدكو.

*صرف صحي زرزارة.

*صرف صحي كفر لحيمر بالدلنجات.

*صرف صحي منشأة حنا.