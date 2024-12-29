منوعات غنائية في حفل فني على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

قدمت دار الأوبرا المصرية ، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، مساء اليوم الأحد ، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي ، بقيادة المايسترو دكتور علاء عبد السلام، وذلك على مسرح سيد درويش بالأسكندرية.



أقيم الحفل في إطار احتفال دار الأوبرا بالعام الميلادي الجديد ، وتضمن برنامجه باقة مختارة من أجمل الأعمال الغنائية منها مغرم صبابة، بهية، يمكن على باله، معندكش فكرة، من غير ليه، عمار يا إسكندرية، زي الهوا، أنا بعشقك، في قلبي غرام، إبعتلي جواب، سألوني الناس، غاب القمر، على رمش عيونها، فاتت جنبنا.



شارك في الحفل نجوم أوبرا الأسكندرية ياسر سعيد، أحمد رجب، السيد وهب الله، أيمن مصطفى، محمد الخولي، آلاء أيوب، ولاء طلبة، هويدا صلاح.



تجدر الإشارة إلى أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي تأسست عام 2004 بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبي ومتذوقي الموسيقى العربية الشرقية مثل الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق، وتعتمد على الأداء الجماعي والفردي في الغناء والعزف، وقدمت العديد من العروض الناجحة، وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.