جراكن بنزين .. إصابة شخصين في حريق داخل منزل بأسيوط

أصيب شخصان في اندلاع حريق بمنزل مكون من طابقين وقع صباح اليوم الإثنين بقرية مير بمركز القوصية بأسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، بورود بلاغ من الأهالي بقرية مير بنشوب حريق بمنزل مكون من طابقين .

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في منزل مكون من طابقين بجوار مسجد السكاكيني نتيجة تسرب مادة البنزين من جراكن كانت بالمنزل ما أدى إلى الاشتعال.

وأسفر الحريق عن إصابة شخصين من سكان المنزل وتصدع المنزل نتيجة عملية اخماد الحريق .

تم نقل المصابين إلى مستشفى القوصية المركزي وإخطار الإدارة الهندسية لمعاينة المنزل، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.