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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رياضة

إعلامى: كالوشا ينقذ كولر ويمنح الأهلي قبلة الحياة

الاهلي
الاهلي
محمد بدران
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تعادل فريق الأهلي مع إنبي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم، الاثنين، باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب الاعلامى اسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك ""كالوشا" ينقذ كولر ويمنح الأهلي قبلة الحياة في تعادل سلبي نتيجة وأداء أمام إنبي في الدوري !"

ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز 

بهذه النتيجة يحتل فريق النادي الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين عن نادي الزمالك المتصدر لترتيب البطولة برصيد 14 نقطة، ولكن لدي المارد الأحمر مباراة مؤجلة.

بينما يتواجد فريق إنبي في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط. 

انبي الدوري المصري الممتاز الاهلي

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