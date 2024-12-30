رائد زراعة الكبد محمد عبد الوهاب يحبس دموعه على الهواء لهذا السبب

علق الدكتور محمد عبد الوهاب رائد زراعة الكبد، على عدم دعوته لحضور افتتاح مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة .



وقال محمد عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" جامعة المنصورة عريقة وإنشاء مركز زراعة الكبد في مصر بجامعة المنصورة هو الاول من نوعه بالشرق الأوسط ".

وتابع محمد عبد اولهاب :" هناك فريق مكون من 32 طبيب وأستاذ في مجال زراعة الكبد يعملون في مركز زراعة الكبد ".

وتأثر الدكتور محمد عبد الوهاب على الهواء بسبب عدم دعوته لحضور افتتاح مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة، قائلا:" إحنا بنشتغل والجامعة بتشتغل ملوش لازمة الكلام والحمد لله ".