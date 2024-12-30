"الإسكندرية الأزهرية" تشارك في تصفيات مسابقة المنشد الصغير

شاركت منطقة الإسكندرية الأزهرية في التصفيات النهائية لمسابقة المنشد الصغير على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي تنظمها الإدارة العامة لرياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية.

من جانبها، قالت منال خاطر مدير إدارة رياض الأطفال بالمنطقة ، في بيان اليوم ، إن إدارة رياض الأطفال تمكنت من تنفيذ المسابقة في المنطقة بالتعاون مع إدارة الكمبيوتر التعليمي من خلال تقنية الفيديو كونفرنس التي وفرت على الأطفال عناء السفر.

وأضافت أن المنطقة شهدت مشاركة متميزة من الأطفال، حيث مثل المستوى الأول (KG 1) كل من محمد رامي محمد من معهد كردي عبد الفتاح النموذجي، ريحانة محمد أحمد من معهد عمر الفاروق النموذجي، كما شارك من المستوى الثاني (KG 2) الطفل : زين الدين الأمير حيدر من معهد عمر الفاروق النموذجي ، وتأتي هذه المسابقة ضمن جهود الأزهر الشريف لتعزيز القيم الثقافية والإبداعية لدى الأطفال منذ الصغر، وتنمية مواهبهم في مجالات الإنشاد.