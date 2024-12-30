صفارات الإنذار تدوي في عدة مستوطنات قرب غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية يوم الاثنين بأن صافرات الإنذار دوت في عدة مستوطنات قرب حدود قطاع غزة.

أوضحت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، أن إطلاق صافرات الإنذار يأتي بعد ساعات من إطلاق صاروخ من القطاع على بلدة إسرائيلية في المنطقة.

أفاد الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال مقتل 3 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات في شمال قطاع غزة.

تم الكشف عن هوية الجندي القتيل وهو الرقيب أورييل بيريتس (23 عاما) من كتيبة نيتسح يهودا التابعة للواء كفير، من بيتار عيليت.

كما أصيب ثلاثة جنود آخرين من الكتيبة بجروح خطيرة في نفس الحادث، في منطقة بيت حانون.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل أخرى عن الحادث على الفور.