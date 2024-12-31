أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 31-12-2024

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، الموافق 31-12-2024، وذلك وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي، في آخر تحديث لها.

أسعار الخضراوات اليوم



وصل سعر الطماطم إلى 6 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 12 جنيها للكيلو، والبصل إلى 16 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 17 جنيها للكيلو، والجزر بدون عروش 6 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا سجّلت 10 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

اسعار الخضراوات والفاكهة



وصل سعر الباذنجان البلدي إلى 9 جنيهات للكيلو، والرومي بـ7 جنيهات للكيلو، والأبيض بـ 10 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 15 جنيها، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 20 جنيها، والألوان 40 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 9 جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور



وسجّل سعر الكيلو الخيار الصوب 18 جنيها، والثوم 85 جنيها، واللفت 4 جنيهات، والبنجر 6 جنيهات، والبطاطا 10جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين



ووصل سعر البرتقال البلدي إلى 11 جنيها، و الجريب فروت 15 جنيها والليمون البلدي 42 جنيها، والتفاح الإيطالي 100 جنيه، البلح الرملي 16 جنيها، والبلح السيوي 75 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم



ووصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 125 جنيها، والأفوكاتو 150 جنيها، و البرقوق المستورد 70 جنيها.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 110 جنيهات، و التفاح الجولدن 80 جنيها للكيلو، والعنب المستورد الاصفر 110 جنيهات، و العنب المستورد الاسود 110 جنيهات، والأناناس 75 جنيهًا.

وسجّل الكيوي 150 جنيهًا، و الدوم 20 جنيها، و القشطة البلدي 55 جنيها و الزنجبيل 150 جنيها.