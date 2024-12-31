الصراري: ضربات الحوثيين على إسرائيل غير مؤثرة وتكتيك دعائي

أكد الدكتور علي الصراري، مستشار رئيس الوزراء اليمني، أن الضربات التي وجهها الحوثيون إلى إسرائيل لم تكن مؤثرة على المرافق الحيوية في البلاد، قائلا إن مطار بن جوريون لم يعلق أعماله نتيجة لهذه الضربات، مشيرًا إلى أن الحوثيين يسعون وراء الدعاية الإعلامية من خلال الترويج لفكرة أنهم استهدفوا مطارًا مقابل مطار، وكهرباء مقابل كهرباء.

وأوضح الصراري خلال مدخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحوثيين يروجون لفكرة أنهم في مستوى المجابهة مع الدول الكبرى مثل إسرائيل وأمريكا وبريطانيا، لكنهم في الواقع لا يمتلكون القدرة على التصدي لهذه القوى.

وأضاف أن هذه العمليات تأتي في إطار تكتيك دعائي للحوثيين، الذين يحاولون إظهار أنفسهم في صورة قادرة على مواجهة الدول العظمى، رغم أن قدراتهم محدودة جدًا.