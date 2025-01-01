زراعة الوادي الجديد: تنفيذ ندوات حقلية إرشادية عن محصول القمح

قال وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد الدكتور مجد المرسي، إنه يتم تنفيذ ندوات حقلية إرشادية عن محصول القمح بقرية تنيدة بمركز بلاط، وجرومشين 7 بمركز باريس وغرب الموهوب بمركز الداخلة، بهدف التعريف بكل ما يخص محصول القمح بداية من تجهيز الأرض والتسميد والري وميعاد الزراعة ومقاومة الحشائش وأهم التوصيات الفنية خلال هذه الفترة.

وأكد المرسي، في بيان أمس الثلاثاء، ضرورة المرور علي الحقول الإرشادية لمحصول القمح بغرب الموهوب وفحص المحصول، وذلك وسط استمرار الندوات الإرشادية طول العام للحصول علي أعلي إنتاجية وأعلي عائد إقتصادي، لافتا إلى أن المحافظة تضم نحو 1230 حقلا إرشاديا تم توفير التقاوى لها من جانب القطاع الزراعي وسط المتابعة المستمرة حتى مرحلة الحصاد.

وفي سياق متصل، قال المرسي إنه يتم بحث ومناقشة تطوير مركز تجميع الألبان من خلال مسئولين في الطب البيطرى والزراعة في المحافظات المختلفة.