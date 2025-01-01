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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع مديري الكليات

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
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ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم ، اجتماع مديري الكليات ومساعديهم على مستوى كليات ومعاهد الجامعة، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة سير العمل بالكليات، بحضور محمد سليم أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين.

استهل رئيس الجامعة الاجتماع بالتهنئة  لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة العام الجديد والتهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، معرباً عن خالص تمنياته لهم ولذويهم وأحبائهم بكل الخير والتوفيق وأن يعيد الله هذه المناسبات على المصريين جميعاً بالخير والبركة والازدهار.

 وخلال الاجتماع وجه رئيس الجامعة بتوفير بيئة امتحانات مناسبة للطلاب والتأكيد على إعلان جداول الامتحانات بمختلف الفرق الدراسية و مراجعة قاعات الامتحانات بشكل دوري يومياً ، وانتظام وجود الجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات لضمان انتظام وحسن سير أعمال الامتحانات، مؤكداً على استئناف تنفيذ الدورات التدريبية الخاصة بتنمية المهارات الفنية، والقيادية ، بجانب تنمية المهارات المالية والإدارية والقانونية عقب انتهاء الامتحانات .

وأجرى الدكتور منصور حسن حواراً مفتوحاً مع مديري الكليات للاطلاع على سير العمل داخل الكليات والوقوف على كافة التحديات التي تواجههم للعمل على تذليلها وحلها بشكل سريع وفوري، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالشئون المالية والإدارية.

بني سويف تعليم جامعة بني سويف

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