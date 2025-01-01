بالأحمر الجريء.. منة فضالي تحتفل برأس السنة رفقة والدتها

شاركت الفنانة منة فضالي ، متابعيها بصور جديدة لها رفقة والدتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام خلال احتفالها برأس السنة.

وتألقت منة فضالي ، مرتديه فستان لافت باللون الاحمر، وجاء الفستان بتصميم جذاب مكشوف الاكتاف ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد منة فضالي ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها ،واختارن أحمر الشفاه باللون الاحمر الجريء الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت منة فضالي ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.

وإليكم صور منة فضالي رفقة والدتها .