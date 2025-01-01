قومي المرأة يشيد بجهود مؤسسة شباب القادة ويدعو لدعم مستقبل الفتيات

أشادت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة بجهود مؤسسة شباب القادة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أهمية تعزيز العمل على دعم مستقبل الفتيات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.



جاء ذلك خلال استقبالها النائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، ووفد المؤسسة المرافق له ، بهدف التعريف بأنشطة المؤسسة على مدى الأربع سنوات الماضية ، ومناقشة سبل التشبيك بين المجلس ممثلًا في لجنة الشباب برئاسة الأستاذة عهود وافي عضوة المجلس ومقررة اللجنة وبين برامج المؤسسة في المحافظات المختلفة.



وأكدت رئيسة المجلس أهمية دعم فتيات التعليم الفني المشاركات في مشروعات المؤسسة لإقامة مشروعات متناهية الصغر، مشيرة إلى أهمية وجود نماذج للمدارس التي تدعم برامج القيادة وأن يتم تعميمه في مختلف المحافظات من أجل النهوض بالفتيات في جميع أنحاء مصر.



من جانبها، أشارت الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس إلى أهمية تسليط الضوء على النماذج الناجحة للفتيات اللائي تخرجن من مدارس التعليم الفني سواء في المجال الأكاديمي أو عبر إقامة مشروعات خاصة بهن.



واستعرض النائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء المؤسسة جهود مؤسسة شباب القادة وبرامجها التي تم تنفيذها بالتعاون بين عدد من الجهات من بينها المجلس القومي للمرأة ووزارة التعليم العالي وقيادات المحافظات المشاركة، ومنها مشروعات "دوري القادة" و"هي تقود" و"بنان".



وأوضح أنها تهدف إلى دعم فتيات التعليم الفني ببرنامج "هي تقود" لتعليمهن ريادة الأعمال و تنمية وتطوير مهاراتهن، مشيرا إلى مشاركة المؤسسة في العديد من المؤتمرات الدولية من بينها مؤتمر المناخ COP 27 بمنتجات إعادة التدوير لدعم الاستدامة والحفاظ على البيئة.