تطهير مخرات السيول وبدء منظومة الري الذكي .. حصاد مشروعات الري في 2024

عملت وزارة الموارد المائية والري، خلال العام السابق 2024، من خلال العديد من المشروعات والسياسات المندرجة تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0" على تلبية الاحتياجات المائية لكل القطاعات وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في شتى المجالات.

ويتواصل العمل فى مجال التوسع في "معالجة وإعادة استخدام المياه" التي تُعد المحور الأول من محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، ويتواصل العمل على تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة الدلتا الجديدة لمعالجة المياه ، والذى يتكون من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم بنسبة تنفيذ تصل الى ٧٥% ، كما يتواصل تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطول ١٠٥ كيلومتر وعدد (18) محطة رفع بنسبة تنفيذ تصل الى 78% .

التحول الرقمى وإعداد قواعد البيانات

وتحت مظلة المحور الثانى من محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 "التحول الرقمى وإعداد قواعد البيانات والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة المجارى المائية" .. فقد الانتهاء من منظومة التراخيص الالكترونية للمتقدمين للحصول على تراخيص حفر آبار المياه الجوفية ، وتم الإنتهاء من إعداد قواعد بيانات المنشآت واعمال التطهيرات والمعدات والسيارات ، وجارى البدء في رقمنة العديد من الملفات بجهات الوزارة المختلفة مثل قواعد بيانات الموارد البشرية وأملاك الرى ورقمنة اجراءات تحصيل مستحقات الوزارة المالية والتراخيص للتسهيل على المواطنين والاسراع بالإجراءات ، كما تم الإنتهاء من منظومة تحصيل مستحقات وزارة الموارد المائية والري من حق الانتفاع بأملاك ومنافع الري وكذا تحصيل قيمة مخالفات تبديد المياه و غيرها من المستحقات لدعم موازنة الدولة ورفع كفاءة ومستوى العاملين مع استمرار المتابعة لتلك المنظومة .

الإدارة الذكية للمياه

وتحت مظلة المحور الثالث "الإدارة الذكية للمياه" .. تعمل الوزارة علي توفير وإدماج أدوات جديدة بمنظومة العمل فى كافة جهات الوزارة لتحقيق المزيد من الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة ، والتعامل مع العجز الحالى فى أعداد المهندسين والفنيين بجهات الوزارة المختلفة ، حيث بدأت الوزارة في التوجه لتحسين منظومة توزيع المياه من خلال التحول للإدارة بإستخدام التصرفات بديلاً عن المناسيب ، لضمان توفير الإحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً لإحتياجات المنتفعين على الترعة ، وتنظيم عملية توزيع وإدارة المياه داخل كل حبس هيدروليكى .

حصر التعديات علي المجاري المائية

كما تعمل الوزارة على توفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى (الدرون) لمساعدة المسئولين بالوزارة على إتخاذ القرارات اللازمة لحصر التعديات علي المجارى المائية ، ومتابعة أعمال التطهيرات ، ومتابعة تراجع خط الشواطئ ، مع تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية ، عبر دمج هذه التقنيات مع البيانات المستخرجة من الصور الجوية والفضائية، مما يتيح تغطية مساحات أكبر بشكل أكثر دقة .

كما يجرى الإعداد للاستفادة من برنامج RIBASIM لتقييم الوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية من حيث التصرفات ونوعية المياه ، وتقييم تأثير التدابير والاستراتيجيات المستقبلية على إدارة وتوزيع المياه ، حيث يشتمل النموذج على جميع الأنشطة المتعلقة بالميزان المائي واستخدامات الأراضي الزراعية والتركيب المحصولى وإحتياجات مياه الشرب والصناعة وغيرها ، ويُسهم هذا النموذج في تقييم السيناريوهات الهيدرولوجية ، مع الأخذ في الإعتبار كافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية .

كما بدأت الوزارة الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة Digital Earth Africa في مختلف الجهات المعنية بالوزارة ، حيث تساهم هذه المنصة فى توفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية والتي تمكن من حصر التعديات علي المجارى المائية ومتابعة تراجع خط الشواطئ و رصد التغير العمراني ، ومؤشرات جودة المياه في البحيرات ، وبما يسهم فى تحقيق مبادئ الحوكمة و رفع كفاءة إدارة المياه .

تأهيل المنشآت المائية والترع

وتحت مظلة المحور الرابع "تأهيل المنشآت المائية والترع ومنشآت الحماية من السيول وحماية الشواطئ" .. وفى إطار رفع كفاءة البنية التحتية للموارد المائية والري .. فقد تم إحلال وتجديد عدد من المحطات القائمة وإنشاء محطات جديدة للوفاء بالاحتياجات المائية .. فقد تم خلال العام السابق الاستلام الابتدائى لمحطات ( اسنا ١ الجديدة بالأقصر - جنوب بورسعيد - دير السنقوريه بالمنيا - بنى صالح الجديدة ببنى سويف ) والاستلام الابتدائى لمحطة معالجه الضبعه بالدلتا الجديدة ، والاستلام النهائى لمحطات ( بحر البقر الرئيسية - شادر عزام - سيدمنت أ - مصرف ٧ بكفر الشيخ ) ، وجارى تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنه (١ - ٢) بالمنيا ، كما تم الاستلام النهائى لمحطة معالجة مياه بحر البقر ، وجارى اصدار امر الاسناد لعملية انشاء محطة النصر ٥ ، وإعادة طرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسمتاى ، وجارى البت المالي لتوريد وتركيب عدد ٢٥ صندوق تروس لمحطات المصلحه ..كما تم الاستلام الابتدائى لعدد (٢٣) محرك كهربائى لمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، وإصدار أمر الإسناد لتوريد (١٨) وحدة طوارئ ثابته لتدعيم مراكز الطوارئ لمواجهه موسم الأمطار والسيول وموسم أقصى الإحتياجات .

وفى مجال تأهيل المنشآت المائية .. يتواصل العمل على تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية بنسبة تنفيذ ٦٠% ، والذى يهدف لتحسين أعمال الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس .

وبناءاً على قاعدة بيانات المنشآت المائية والسابق إعدادها لعدد ٤٧ ألف منشأ مائى بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت .. فقد بدأت الوزارة فى تفعيل بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال تأهيل المنشآت المائية تتضمن كمرحلة أولى إحلال قنطره فم بحر مويس وعدد (٥) سحارات وعدد (٣) تغطية وعدد (٦) برابخ وعدد (٤٧) منشأ نهاية ترعة وعدد (٢٥٧) بوابة ، حيث تهدف الوزارة لتطوير وتحديث البوابات كأحد أدوات تطوير منظومة الرى 2.0 كخطوة لتوزيع المياه اعتمادا على التصرفات بديلا عن المناسيب بإستخدام الذكاء الاصطناعي .

كما يجرى حالياً تدعيم وصيانة ورفع كفاءه عدد (١١) من القناطر الفرعية ( سرياقوس - فم الرياح التوفيقي الجديد - فم الرياح المنوفي الجديد - حجز دنشال - حجز ابو الشقوق - مفيض أبو الشقوق - حجز مليج - فم طنطا الملاحية - فم ميت بره - حجز العطف - فم سامول) ، وتدعيم كوبري البليدة ، وتحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط وأعمال الخدمات الإستشارية الهندسية للمشروع ، والمرحلة الثانية من عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات مفيض إسنا ، وتحديث أنظمة تشغيل قناطر نجع حمادى الجديدة ، وصيانة قناطر إدفينا ، وتدعيم قناطر أفمام الترع الآخذة من ترعة الإبراهيمية أسفل خط السكه الحديد (القاهرة - أسوان) ، وجاري عمل دراسة هيدروليكية لإنشاء قنطرة فم جديدة لترعه الباجورية ، وتحديث منظومة إطفاء وتأمين قناطر اسنا الجديدة .

كما تم خلال العام الماضي الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٢٥٨ كيلومتر بمختلف المحافظات، وجارى العمل على تأهيل ترع بأطوال تصل الى ١٨٠٠ كيلومتر من المقرر نهو أطوال كبيرة منها خلال العام القادم ، ومن هذه الأطوال فقد تم تأهيل ١٨٠ كيلومتر من الترع بمراكز المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" ، ويجرى حالياً العمل على تأهيل ترع بأطوال ٧٠٠ كيلومتر من المقرر نهو أطوال كبيرة منها خلال العام القادم ، كما تواصل الوزارة دراسة استخدام مواد صديقة للبيئة فى أعمال تأهيل الترع ، بالإضافة الي تطهير حوالى ٣٣ ألف كيلومتر من الترع هي إجمالي أطوال الترع بمختلف المحافظات، ولا تزال أعمال التطهير متواصلة على مدار العام لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة بالترع بدون أي عوائق ، كما تواصل الوزارة التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة للمرور على المساقى الخصوصية وإتخاذ اللازم نحو تطهيرها بمعرفة المزارعين لضمان وصول مياه الرى للأراضى الزراعية .

صيانة منظومة الصرف الزراعى

بالتكامل مع أعمال تطهير وتأهيل الترع .. يتواصل العمل على صيانة منظومة الصرف الزراعى بشقيه العام والمغطى ، حيث قامت هيئة الصرف خلال العام السابق بتطهير المصارف الزراعية العمومية بأطوال تصل إلى ٢٢ ألف كيلومتر لعدد ٤٤٤٤ مصرف - حيث يتم تطهير عدد من المصارف مرتين سنوياً طبقا للحاجة - وذلك لضمان قدرتها على إستقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق ، وتنفيذ أعمال توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة بكميات حفر تصل إلى ٨ مليون متر مكعب ، كما تم خلال العام السابق الإنتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٧٧ ألف فدان ، ومن المستهدف خلال العام القادم تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٦٠ ألف فدان ، كما تم إحلال وتجديد عدد (٣٩) كوبرى وإحلال وتجديد عدد (٦) سحارات وإنشاء عدد (٤) نطاق وعدد ١ بربخ بزمام ادارات الصرف التابعة لهيئة الصرف .

وفى مجال التحول لنظم الرى الحديث .. قامت الوزارة بوضع إستراتيجية تُعطَى الأولوية للأراضي الصحراوية والتي يجب أن يتم إستخدام نظم الرى الحديث بها طبقاً للقانون مع تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين ، والتحولِ للزراعة بإستخدام الري بالتنقيط في مزارع قصب السكر في زمام ٣٢٥ ألف فدان والبساتين في زمام ٧٥٠ ألف فدان ، كما يتواصل تنفيذ التجربة البحثية الجارية بالمنطقة التجريبية الرائدة على ترعة بلوخر بمركز إدفو بمحافظة أسوان للإستفادة مستقبلاً من نتائج هذه التجربة الرائدة في تقييم التحول للرى الحديث بمزارع قصب السكر وقياس تأثير هذا التحول على كميات المياه والأسمدة المستخدمة وكمية وجودة المحصول المنتجة .

كما تم البدء في مشروع للري الذكي بتمويل من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولى ، والذى يهدف لتحديد فرص تطوير الرى الذكى والزراعة الرقمية في مصر بما يتماشى مع خطط وزارة الموارد المائية والرى .

كما تواصل الوزارة العمل في مشروع "تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة" وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وأهالي واحة سيوة لوضع حلول جذرية لمشكلات قائمة منذ ٣٠ عاماً ، حيث قامت الوزارة بحفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر ، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوه ، وحفر قناة مفتوحة بطول ٣٣.٧٠ كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي ببعض المصارف المؤدية لبركة سيوة إلي منخفض عين الجنبي شرقى الواحة ، وجاري العمل في نقل جزء من مياه المصارف المؤدية لبركة بهي الدين إلي منخفض عين الجنبي من خلال القناه المفتوحة .

وفى مجال الحماية من أخطار السيول والأمطار الغزيرة .. فيتم سنوياً تطهير مخرات السيول بعدد ١١٧ مخر سيل وبأطوال إجمالية ٣١٨ كيلومتر قبل موسم السيول والأمطار الغزيرة لضمان قدرتها على إمرار مياه السيول بدون أي عوائق .

كما تتواصل أعمال تنفيذ منشآت الحماية من أخطار السيول ، والتى توفر الحماية اللازمة للمواطنين والمنشآت ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يتم إستخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لإستخدامات الشرب والرعى حيث يجرى تنفيذ عملية إنشاء عدد ١٠ بحيرات صناعية و ٧ سدود و ٣ حواجز لحماية مدينة مرسى علم ، وإنشاء عدد ٥ بحيرة صناعية و ٨ حواجز لحماية دير الانبا بولا وتطهير عدد ٤ بحيرة صناعية وحاجز توجيه وتدعيم الحواجز القائمة لحماية دير الانبا انطونيوس ، وعملية رفع كفاءة بحيرة ١ بوادى حوضين وحاجز ترابى خلفها وب٢ بوادى العمبجى وحاجز ح١ بوادى الحواشية بمحافظة البحر الأحمر ، وعملية تأهيل وتطهير ورفع كفاءة سد الروافعة بمحافظة شمال سيناء ، وإنشاء عدد ٢ بحيرة صناعية وحاجز خلفها وقناة صناعية بمخرج وادى بعبع ، وتأهيل وصيانة ورفع كفاءة اعمال صناعية ببعض الاودية بمحافظة جنوب سيناء ، وإنشاء سد ومجموعة من حواجز التوجيه علي وادي أم لشطان لحماية مدينة مرسى مطروح من أخطار السيول .

وفى محافظات الصعيد .. تم إنهاء عملية إنشاء (٤) بحيرات و (٤) حاجز ترابي و (١) حوض تهدئة بمخر سيل الديسمي بمدينة الصف بمحافظة الجيزة ، ونهو عملية إنشاء (٣) بحيرات و (٢) حاجز ترابي بمخر سيل الودى بمنطقة الودى بمحافظة الجيزة ، ونهو عملية تأهيل مخر سيل جبل الطير القبلى ومخر سيل جبل الطير البحرى ومخر سيل شارونة بمحافظة المنيا ، و (٢) سد و (١) حاجز توجيه وتدعيم البرابخ القائمة بوادي الجبو بمدينة ١٥ مايو بمحافظة القاهرة ، ونهو عملية حماية عزبة الشيخ سعيد بمحافظة أسيوط ، ويجرى تنفيذ أعمال حماية وادى متين القبلى والبحرى بمحافظة الجيزة ، وحماية وادى غراب وفقيرة بمحافظة بنى سويف ، وحماية وادى السوايطة و وادى الشيخ حسن بمحافظة المنيا ، والوادى الابراهيمى بمركز ابنوب بمحافظة اسيوط ، والوادى الاسيوطى بمركز الفتح باسيوط ، وحماية وادي الكلاحين و وادى الزنبقة بمحافظة قنا ، وحماية مدينة القرنة الجديدة بمحافظة الأقصر ، وحماية منطقة ابو الريش ونجع الشديدة بمحافظة اسوان .

كما تتواصل المتابعة من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذى يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ ٧٢ ساعة .

وفى مجال حماية الشواطيء .. فقد تواصل العمل خلال عام ٢٠٢٤ في مشروعات (حماية ساحل مدينة الاسكندرية المرحلة الأولى من بئر مسعود حتى المحروسه - حماية ساحل الاسكندريه غرب المحروسه المرحلة الثانية بطول ٦٠٠ متر - تدعيم حائط رشيد الشرقى والغربى بمحافظة البحيرة - حماية المنطقه شرق الرؤوس البحرية المنفذه شرق مصب مصرف الغربية الرئيسى (كتشنر) والتغذيه بالرمال - تطوير وتكريك بوغازى أشتوم الجميل لتنمية بحيرة المنزلة المرحلة الأولى - حماية المنطقه شرق ميناء دمياط المرحله الثالثة بإنشاء حواجز أمواج ٩ & ١٠ - حماية منطقة شاطئ الابيض المرحله الثانية بمطروح ) .

كما تتواصل عمليات تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة ، وأعمال تكريك المنطقة جنوب شرق وجنوب غرب بوغاز مثلث الديبة بمحافظة دمياط ، وأعمال تكريك مصب مصرف جمصة شرق مصيف جمصة المرحلة الثانية .

وتحت مظلة المحور الخامس "الحوكمة" .. وفى اطار العمل على تعزيز مبادئ الحوكمة وتطبيقها .. فقد بدأ العمل فى وضع منظومة حوكمة لجهات وقطاعات الوزارة المختلفة بما يحقق توضيح دور المؤسسات المختلفة وتجنب مركزية اتخاذ القرارات وتفعيل اللوائح والقوانين وضمان تحقيق الاستفادة لجميع القطاعات والمنتفعين وصولاً إلى أصحاب المصلحة من المزارعين وروابط مستخدمي المياه لتحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة ، كما يجرى تحديث استراتيجية الموارد المائية والري 2050 وتحديد علاقاتها مع جهات الدولة المختلفة المرتبطة بملف المياه .

ولتحقيق المزيد من الشفافية وتطوير الأدوات الرقابية وتحسين مستوى الأداء بكافة جهات الوزارة .. فقد تم وضع منظومة لتقييم اداء السادة قيادات الوزارة من رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات والإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات ، حيث يتم الإعتماد على هذا التقييم فى تحديد المكافآت والترقيات واختيار الاكفأ لشغل أى منصب ، ويعتمد التقييم على عدة معايير تشمل حسن ادارة منظومة العمل والتنسيق مع الجهات المختلفة داخل وخارج الوزارة وحالة المجاري المائية وكفاءة إدارة المياه وازالة التعديات وحصر ومتابعة الاملاك والتراخيص وحوكمة أصول الدولة والتعامل الفعال مع الشكاوي وحسن إدارة وحدات السكن الإداري .

كما تم وضع نظام تقييم للعاملين بالوزارة طبقاً لعدد من المعايير التى تم نشرها على كافة جهات الوزارة للالتزام بها واختيار الكوارد الاكثر كفاءة بكل جهة ، بحيث يتم بناءاً على هذا التقييم صرف مكافآت التميز الغير إعتيادى لأكثر من ١٥ ألف من العاملين المتميزين كل ثلاثة أشهر تشجيعا لهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة منظومة العمل بالوزارة .

محاور الجيل الثانى

وتحت مظلة المحور السادس من محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 "مواصلة العمل على رفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى" .. حققت مصر العديد من الإنجازات ، حيث نظمت وزارة الموارد المائية والري "إسبوع القاهرة السابع للمياه" خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٤ تحت عنوان "المياه والمناخ .. بناء مجتمعات قادرة على الصمود" تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، بالتزامن مع إستضافة مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لفعاليات "إسبوع المياه الأفريقي التاسع" ، وذلك بمشاركة (٢٥) من كبار المسئولين ، و (٢١٠٠) مشارك و (٤٠٠) متحدث من (٩٣) دولة ومشاركة (٧٧) منظمة دولية وإقليمية ووطنية و (٢٥) عارض بالمعرض المقام على هامش الإسبوع .

كما واصلت الوزارة جهودها لوضع المياه على رأس أجندة العمل المناخى العالمى ، حيث قامت مصر بوصفها رئيس الأمكاو بقيادة المسار الافريقي لـ "المنتدى العالمى العاشر للمياه" والذى عُقد في إندونيسيا في شهر مايو ٢٠٢٤ والذى قدمت فيه الدول الإفريقية رؤية موحدة لتحديات المياه بالقارة وسُبل التعامل مع هذه التحديات .

وشارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في فعاليات "منتدى البحر المتوسط للمياه" والذى تم عقده بالجمهورية التونسية في شهر فبراير ٢٠٢٤ ، وفعاليات إحتفال منظمة اليونسكو بـ "اليوم العالمى للمياه" والمنعقد بفرنسا في شهر مارس ٢٠٢٤ والذى تضمن إطلاق "تقرير الأمم المتحدة لتنمية المياه بالعالم لعام ٢٠٢٤" ، وفعاليات "مؤتمر بغداد الدولى الرابع للمياه" والمنعقد بالعاصمة العراقية بغداد في شهر ابريل ٢٠٢٤ ، وفعاليات "الإسبوع العالمى للمياه" فى إستكهولم بالسويد خلال شهر أغسطس ٢٠٢٤ ، وفعاليات "المنتدى العربى السادس للمياه" بمدينة أبو ظبى بدولة الامارات العربية المتحدة فى شهر سبتمبر ٢٠٢٤ ، وفعاليات "المنتدى السادس والثلاثين للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه" بالعاصمة الأردنية عمان فى شهر اكتوبر ٢٠٢٤ ، وفعاليات "الدورة السادسة عشر لمجلس وزراء المياه العرب" والذى تم خلاله إنتخاب مصر رئيساً للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربى للمياه لعامى ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ فى شهر نوفمبر ٢٠٢٤ ، وفعاليات "مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 بالعاصمة السعودية الرياض فى شهر ديسمبر ٢٠٢٤ ، وفعاليات "المؤتمر العالمى لتحلية المياه" بأبو ظبى بدولة الامارات العربية المتحدة فى شهر ديسمبر ٢٠٢٤ .

وفى شهر مارس ٢٠٢٤ .. أصدر المجلس التنفيذي لليونسكو قراراً بدعم الدول أعضاء المنظمة لمبادرة AWARe لتقديم المساعدة الفنية للدول الأكثر تأثراً من ظروف الشح المائى وتغير المناخ .

وتحت مظلة المحور السابع من محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 "تطوير الموارد البشرية ، والتدريب وبناء القدرات" .. فإنه يجرى تدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة باختلاف درجاتهم لرفع كفاءتهم الفنية والإدارية واللغوية .. حيث يجرى العمل في اعداد لائحة للتدريب لكل العاملين بالوزارة والتى تعتمد على تحديد الجدارات اللازمة لكل مستوى وظيفي وتحديد الدورات التدريبية الخاصة بكل جدارة ومستوياتها مع وضع نظام لقياس تلك الجدارات ومعدلات ومؤشرات قياس الاداء الوظيفي ومستويات الكفاءة لكل وظيفة، لتحديد المردود من الدورات التدريبية ليتم تحديثها اولاً بأول لتكون منظومة ديناميكية ، فضلاً عن السعي للحصول على تمويلات اضافيه للتدريب ورفع الكفاءة .

وتم البدء في إعداد وعقد دورات تدريبية متخصصة للمهندسين في مجالات عديدة مرتبطة بمحاور منظومة الري المصرية 2.0 مثل تشغيل محطات المعالجة الكبرى واستخدام الدرون والذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الموارد المائية .

وقام مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى بتنظيم عدد ٣٧٩ نشاط تدريبي بمشاركة ٨٧٠٦ متدرب على المستوى المحلى ، وعلى المستوى الاقليمي .. تم عقد عدد ١٤ برنامج تدريبى من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخى PACWA بإجمالى عدد ٢٦١ متدرب بالتعاون مع ( وزارة الخارجية المصرية - الاتحاد الأفريقي - جامعة الدول العربية - قطاع مياه النيل - مشروعCCLEAR - مشروع المعرفة المائية الايطالى - منتدى المياه الفنلندى - منظمة اليونسكو ) ، وأنشطة تدريبية بمحافظة البحيرة بمشاركة ٢٠٣ متدرب من وزارات الرى والزراعة والإسكان والبيئة والكهرباء تحت مظلة برامج المعرفة المائية بالتعاون مع الجانب الإيطالي .

وتحت مظلة المحور الثامن من محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 "التوعية والاعلام" .. تتواصل مجهودات التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائى التى تتواصل مع المزارعين بشكل دائم وتحرص على عرض الممارسات الناجحة للمزارعين لتشجيع غيرهم على تطبيق هذه الممارسات في أراضيهم الزراعية ، أو من خلال الإعلام و وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة حيث قامت الوزارة بإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها ، أو من خلال الندوات التوعوية التى تعتمد على طرق مبتكرة فى الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة .

تشكيل ودعم روابط مستخدمى المياه

كما حققت الوزارة طفرة كبيرة فى مجال تشكيل ودعم روابط مستخدمى المياه ، حيث تم تشكيل (٨٣٧٢) رابطة على الترع والمساقى ، وإجراء انتخابات إنتهت لإختيار عدد (١٨٨) أمين مركز تم انتخابهم من رؤساء الروابط بكل مركز ، وعدد (٢٢) أمين عام محافظة تم انتخابهم من رؤساء المراكز بكل محافظة ، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتوجيه المائى بقطاع تطوير الرى وبالتنسيق مع السادة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات ، وأعقب ذلك إنتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية طبقاً لقانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة 2021 .