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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أصل الحكاية

بعد تداول أنباء| هل سيرحل كولر عن الأهلي؟.. الخطيب يكشف الحقيقة

الخطيب
الخطيب
أحمد عفيفي
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجماهير النادي الاهلي أنباء عن عودة  السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأسبق للنادي الاهلي، لتولي القيادة الفنية مجددا خلفا لمارسيل كولر.

الخطيب يكشف الحقيقة

وخرج الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن صمته، وأصدر قرارا مهما للغاية، حسم فيه الجدال، مشددًا أن هذا المدير الفني ممنوع من دخول التتش على الإطلاق.

نفت مصادر داخل النادي الأهلي صحة ما تم تداوله على الأطلاق، حيث انه من المستحيل عودة فايلر مرة أخرى وذلك بسبب موقف رئيس النادي الأهلي معه، لأنه لم ولن ينسى الطريقة المخادعة الذي رحل بها عن النادي.

هل فايلر يصلح لتدريب الأهلي؟

ولا سيما أن إدارة النادي الأهلي ترى أن فايلر لا يصلح لإدارة فريق في إفريقيا، إذ كشفت المباريات القارية عن ضعفه في التكيف مع الظروف الإفريقية.

وأكدت إدارة النادي الأهلي دعمها الكامل لمارسيل كولر، الذي حقق نجاحات كبيرة مع الفريق حتى الآن، ويسعى إلى توفير كل الصفقات التي طلبها قبل نهاية شهر يناير الجاري وغلق باب الانتقالات الشتوية.

تفاصيل الحالة الصحية لعمر كمال

تعرض عمر كمال عبد الواحد لإصابة في الركبة خلال مباراة النادي الأهلي والمصري البورسعيدي، حيث اشتكى من آلام في الركبة، وأثبتت الأشعة أن اللاعب يعاني من كدمة في الركبة، ومن المقرر أن يخضع لفحص طبي بعد لقاء إنبي لمعرفة موقفه النهائي من المشاركة في لقاء شباب بلوزداد.

وخضع اللاعب للأشعة التي أثبتت وجود كدمة في الركبة وحاجته 3 أيام للتعافي من الإصابة، وبالتالي تتزايد فرص لحاق اللاعب بالمباراة المقبلة أمام شباب بلوزداد.

الخطيب محمود الخطيب كولر الاهلي النادي الاهلي

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