وصفة للتخلص من رائحة العرق وصرف صحي للمنازل.. مفاجآت عن حياة المصريين القدماء

كشف علي عبد الحليم مدير عام المتحف المصري بالتحرير، كيفية اكتشاف المصري القديم للعطور وكيف استخدمها وصنعها .

وقال عبد الحليم في حواره في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" قصور المصريين القدماء كان ملحق بها حدائق بها زهور وبالتالي كان يتواجد بها حجيرات لتصنيع العطور في مصر القديمة ".



وتابع " في مصر القديمة كان هناك مصنعين للعطور وكانوا مقربين بشكل كبير للملك ويقومون بتطوير العطور بروائح مختلفة ".

واكمل" نعرض في المتحف المصري لوتس مجفف كان يستخدم في تصنيع العطور في الدولة المصرية القديمة ".

ولفت عبد الحليم :" قمنا بدراسة كاملة عن العطور في مصر القديمة ونقوم بتنظيم معرض لمسيرة العطور في مصر القديمة داخل المتحف المصري القديم".

وتابع علي عبد الحليم :" في الدولة القديمة لدينا أدلة قوية لتواجد الصرف الصحي في منازل المصريين القدماء وهي مصنوعة من الفخار ، مضفا:" لدينا بردية تتحدث عن وصفة لكيفية التخلص من العرق في مناطق التقاء أعضاء الجسم مثل تحت الإبط ".