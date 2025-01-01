مدير المتحف المصري بالتحرير: هو الأول في العالم المصمم كمتحف

أكد علي عبد الحليم مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أن المتحف المصري بالتحرير في قلب الحدث وهو المتحف الأم لكل المتاحف .

وقال علي عبد الحليم في حواره في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" المتحف المصري بالتحرير طلع من تحت عبائته 40 متحف مصري على رأسهم المتحف المصري الكبير ".

وأكمل علي عبد الحليم :" المتحف القومي للحضارة وضع فه المومياوات الملكية والمتحف الكبير يحتوي المجموعة الكاملة لتوت عنخ امون ".

ولفت علي عبد الحليم :" المتحف المصري بالتحرير يعتبر أثر ويحتوي على روائع الفن المصري القديم ومجموعات أثرية متعددة ومنها مجموعة تنيس ".

وتابع علي عبد الحليم :" المتحف المصري بالتحرير هو الاول في العالم المصمم كي يكون متحف وتصميمه به مزج بين الطراز الحديث والطراز المصري القديم "