برلماني: دعم الصناعة خطوة استراتيجية لتعزيز الإنتاج المحلي

أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي لدعم الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة.

وأكد البلشي لـ صدى البلد أن إعلان رئيس الوزراء عن تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الصناعة خلال الخمس سنوات المقبلة يمثل خطوة استراتيجية هامة تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير المعدات والتكنولوجيا اللازمة لتطوير المصانع.

وأضاف البلشي أن هذه المبادرة تعكس التزام الحكومة بتوفير مناخ ملائم للنمو الصناعي، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني ويعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.