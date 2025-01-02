سمرة وسعد يحتفلان بعرض فيلم الدشاش .. صور

احتفل الفنان محمد سعد والفنان خالد الصاوي والفنان باسم سمرة والفنانة نسرين أمين، وأحمد الرافعي، بالعرض الخاص لفيلم الدشاش، الذي يعرض في إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

كما حضر من الضيوف منهم الشاعر هشام الجخ، والفنان عمرو عبد العزيز، والفنان محمد عطية، والفنان محسن منصور والفنان ياسر علي ماهر، والفنان شريف الشعشاعي، أحمد الرافعي وزوجته وامحمد احمد ماهر والفنانة ندي بهجت و غيرهم كثير من النجوم

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الدشاش" من بطولة محمد سعد وزينة وباسم سمرة ونسرين أمين وخالد الصاوي ومريم الجندي ونسرين طافش وأحمد الرافعي وغيرهم، ومن تأليف جوزيف فوزي وإنتاج محمد رشيدي برودكشن وإخراج سامح عبد العزيز وكان المقرر طرحه بدور العرض السينمائية اول يناير .

ويجسّد سعد في «الدشاش» شخصية طبيب خلال الأحداث التي تدور في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، ويشاركه البطولة عدد من النجوم، من بينهم باسم سمرة، وزينة، ونسرين أمين، وخالد الصاوي؛ وهو من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

ظهر سعد في البرومو الترويجي الأول للفيلم بشكل مختلف وملامح حادّة ومغايرة، أظهرت طبيعة الأحداث التي يغلب عليها الأكشن والإثارة، كما أظهر البرومو بعض التفاصيل الكوميدية

من جانبه، قال المؤلّف جوزيف فوزي إنّ «فكرة الفيلم تدور في إطار من الدراما والتشويق بجانب بعض اللمحات الكوميدية البسيطة»، أنّ «الجمهور سيرى تفاصيل مختلفة ومميّزة ومشوّقة تفوق توقّعات الناس، ويراهن عليها بشكل إيجابي».

وتابع: «الفكرة في بالي منذ سنوات؛ سجّلتها عام 2016، لكنني تأخّرت في تسويقها نظراً إلى ارتباطي بأفلام خاصة بالمهرجانات والمنافسة على الجوائز التي تطلّبت وقتاً ومجهوداً».