طرح التذاكر اليوم.. تفاصيل حفل رابح صقر ونوال في جدة

يستعد الفنان رابح صقر، لإحياء حفل غنائي مع الفنانة نوال، على مسرح عبادي الجوهر أرينا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 10 يناير الجاري.

ويصاحب حفل رابح صقر ونوال في جدة، فرقة موسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل رابح صقر ونوال في جدة، طرح تذاكر الحفل مساء اليوم الخميس 2 يناير.

بوستر حفل رابح صقر ونوال

رابح صقر

كان رابح صقر، طرح الجزء الرابع والأخير من ألبومه الجديد في 12 ديسمبر 2023، بعدما طرح الثلاثة أجزاء على مدار عام 2023.

وتضمن الجزء الرابع من ألبوم رابح صقر، أغاني: (طبعا متصدرة، أغنية القمر، أغنية المطر).

وتكون الجزء الثالث من أغاني ألبوم رابح صقر، من 4 أغان هي:

زي الفل، من كلمات: عبداللطيف آل الشيخ، ألحان: رابح صقر، توزيع موسيقي: خالد عز.

ألحان: بح صوتك من كلمات: سعود البابطين، ألحان: سهم، توزيع موسيقي: فهد.

ألحان: توزيع موسيقي: أحرموني، من كلمات: ود، ألحان: ياسر بو علي، توزيع موسيقي: عصام الشرايطي، مكس وماستر: جاسم محمد.

ألحان: توزيع موسيقي: تولعت بك، من كلمات: سعود بن بندر، ألحان: سلامه العبدالله، توزيع موسيقي: مروان.

وتضمن الجزء الثاني من أغاني رابح صقر «الصقر 2023»: (بعيش لنفسي، يا بن أبوي، زلزال).

وتضمنت أغاني الجزء الأول من أغاني رابح صقر «الصقر 2023»: (أغنية أنا ودي، أغنية أنا وحدي، وأغنية معكازي).

ألبوم نوال

طرحت إحدى شركات الإنتاج الفني، ألبوم الفنانة نوال الكويتية الجديد «أنا وعزوف»، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، و3 منصات للموسيقى.

وتضمن ألبوم أنا وعزوف لـ نوال الكويتية، 7 أغانٍ، جميعها من ألحان “عزوف”، وهي على النحو التالي: