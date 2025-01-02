قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة منفذ "مجزرة مونتينيجرو" بعد محاولته الانتحار
محدش كلمني.. أحمد عبد القادر يكشف عن موقفه من الانتقال إلى الزمالك
خبير لوائح يكشف عن عقوبة مودرن سبورت بعد مشاركة 6 أجانب أمام الإسماعيلي
العقد مش لاقيينه.. أحمد عبد القادر يكشف عن موقف مثير مع الأهلي
تفاصيل أول زيارة رسمية لسلطات سوريا الجديدة إلى السعودية
5 وقائع مرعبة تضرب أوروبا وأمريكا في 2025..ماذا حدث أول أيام العام الجديد؟
لهذا السبب أخفيت الخبر.. مصطفى شعبان يعلن زواجه من هدى الناظر
الطبيب المعالج لـ أحمد رفعت يكشف مفاجأة جديدة في وفاة اللاعب
فيديو يوثق لحظة انفجار سيارة كهربائية أمام فندق ترامب بلاس فيجاس.. شاهد
تفاصيل حادث إطلاق النار في مونتينيجرو
FBI يعلن مصرع 15 شخصا في عملية الدهس بـ نيو أورليانز
أمريكا .. تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم أورليانز الدامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

طرح التذاكر اليوم.. تفاصيل حفل رابح صقر ونوال في جدة

بوستر حفل رابح صقر ونوال
بوستر حفل رابح صقر ونوال
×

يستعد الفنان رابح صقر، لإحياء حفل غنائي مع الفنانة نوال، على مسرح عبادي الجوهر أرينا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 10 يناير الجاري. 

ويصاحب حفل رابح صقر ونوال في جدة، فرقة موسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات. 

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل رابح صقر ونوال في جدة، طرح تذاكر الحفل مساء اليوم الخميس 2 يناير. 

بوستر حفل رابح صقر ونوال 

رابح صقر

كان رابح صقر، طرح الجزء الرابع والأخير من ألبومه الجديد في 12 ديسمبر 2023، بعدما طرح الثلاثة أجزاء على مدار عام 2023.

وتضمن الجزء الرابع من ألبوم رابح صقر، أغاني: (طبعا متصدرة، أغنية القمر، أغنية المطر).

وتكون الجزء الثالث من أغاني ألبوم رابح صقر، من 4 أغان هي:

  • زي الفل، من كلمات: عبداللطيف آل الشيخ، ألحان: رابح صقر، توزيع موسيقي: خالد عز.
  • بح صوتك من كلمات: سعود البابطين، ألحان: سهم، توزيع موسيقي: فهد.
  • أحرموني، من كلمات: ود، ألحان: ياسر بو علي، توزيع موسيقي: عصام الشرايطي، مكس وماستر: جاسم محمد.
  • تولعت بك، من كلمات: سعود بن بندر، ألحان: سلامه العبدالله، توزيع موسيقي: مروان.

وتضمن الجزء الثاني من أغاني رابح صقر «الصقر 2023»: (بعيش لنفسي، يا بن أبوي، زلزال).

وتضمنت أغاني الجزء الأول من أغاني رابح صقر «الصقر 2023»: (أغنية أنا ودي، أغنية أنا وحدي، وأغنية معكازي).

ألبوم نوال 

طرحت إحدى شركات الإنتاج الفني، ألبوم الفنانة نوال الكويتية الجديد «أنا وعزوف»، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، و3 منصات للموسيقى.

وتضمن ألبوم أنا وعزوف لـ نوال الكويتية، 7 أغانٍ، جميعها من ألحان “عزوف”، وهي على النحو التالي:

  • أغنية «قدرت تنام» من كلمات: فيصل السيدري، وتوزيع موسيقي: عمر الصباغ.
  • أغنية «ماني بندٍ لك» من كلمات: نجلا المحيا، وتوزيع موسيقي: عصام الشرايطي.
  • أغنية «وداع أفضل» من كلمات: نجلا المحيا، وتوزيع موسيقي: عمر الصباغ.
  • أغنية «فداك» وهي من كلمات: ياسر التويجري، وتوزيع موسيقي: مشاري أبو جواد.
  • أغنية «فخاطرك لكن» من كلمات: سعود بن محمد العبدالله الفيصل، وتوزيع موسيقي: مروان.
  • أغنية «يا لايم المشتاق» من كلمات: سعود بن محمد العبدالله الفيصل، وتوزيع موسيقي: عصام الشرايطي.
  • أغنية «ابلشتني» من كلمات: محمد الشهري، وتوزيع موسيقي: عصام الشرايطي.
السعودية جدة رابح صقر الفنان رابح صقر الفنانة نوال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطوات ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل - صورة أرشيفية

طريقة ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة تحسم جدل ضريبة أجهزة المحمول

وزير التربية والتعليم

أسبوعان فقط| التعليم تنفي مد فترة إجازة نصف العام 2025 لطلاب المدارس

شهادات البنك الأهلى

استثمر في شهادات البنك الأهلي وحقق أعلى ربح بكل الفروع| وإليك أعلى عائد في 2025

حالة الطقس

لمدة أسبوع| تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة

تحذير من شعبة المحمول لمن يمتلك هاتفا بخطين

تحذير من شعبة المحمول لمن يمتلك هاتفا بخطين

الهواتف المحمولة

لو مدفعتش تليفونك هيبقى حتة حديدة.. رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة

أرشيفية

مواعيد عمل البنوك في السنة الجديدة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الدعاء

3 أعمال تبيض بها صحيفتك في شهر رجب يغفلها الكثيرون

د. أيمن أبو عمر

وكيل الأوقاف يحذّر من حديث مكذوب عن فضل صيام أول يوم في رجب

د. أحمد الطيب

مبادرة «اسمع واتكلم» تختتم 2024 بنجاح كبير.. منتدى سنوي و6 فعاليات في الجامعات المصرية

بالصور

بالأحمر الناري.. روبي تستعرض جمالها بحفل رأس السنة

روبي
روبي
روبي

نرمين الفقى تحتفل بعيد رأس السنة بإطلالة لافتة

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

سعر فستان نيكول سابا فى 2025 يثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

بفستان شفاف.. هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جديدة من دبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

زواج مصطفى شعبان

لهذا السبب أخفيت الخبر.. مصطفى شعبان يعلن زواجه من هدى الناظر

ضرائب المحمول

تليفونك عليه كام.. حكاية تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة |فيديوجراف

اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2025

من هو “أبو الحسن 600” وزير الدفاع السوري

وزير الدفاع السوري الجديد .. من هو مرهف أبو قصرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد