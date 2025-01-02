محمد سعد يكشف عن سبب إصابته في يده خلال فيلم الدشاش

كشف الفنان محمد سعد في لقاء خاص لصدي البلد عن سبب إصابته في كف يده اليمنى، والذي حدث أثناء حضوره العرض الخاص لفيلمه الجديد ( الدشاش ) الذي يعرض حالياً في جميع السينمات.

وأوضح سعد أن حالته الصحية جيدة وأن الإصابة كانت مجرد جزء بسيط ناتج عن مشاهد الأكشن التي يجسدها في الفيلم، مضيفا "أنا مش تعبان دي إصابة بسيطة من الفيلم".

و اختتم محمد سعد أن سبب غيابه الفترة القادمة عن تقديم الاعمال هو انشغاله بالمسرح في مدينة الرياض.

كما حضر من الضيوف منهم الشاعر هشام الجخ، والفنان عمرو عبد العزيز، والفنان محمد عطية، والفنان محسن منصور والفنان ياسر علي ماهر، والفنان شريف الشعشاعي، أحمد الرافعي وزوجته وامحمد احمد ماهر والفنانة ندي بهجت و غيرهم كثير من النجوم

الدشاش من بطولة محمد سعد وزينة وباسم سمرة ونسرين أمين وخالد الصاوي ومريم الجندي ونسرين طافش وأحمد الرافعي وغيرهم، ومن تأليف جوزيف فوزي وإنتاج محمد رشيدي برودكشن وإخراج سامح عبد العزيز وكان المقرر طرحه بدور العرض السينمائية اول يناير .

ويجسّد سعد في «الدشاش» شخصية طبيب خلال الأحداث التي تدور في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، ويشاركه البطولة عدد من النجوم، من بينهم باسم سمرة، وزينة، ونسرين أمين، وخالد الصاوي؛ وهو من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

سعد في البرومو الترويجي الأول للفيلم بشكل مختلف وملامح حادّة ومغايرة، أظهرت طبيعة الأحداث التي يغلب عليها الأكشن والإثارة، كما أظهر البرومو بعض التفاصيل الكوميدية

من جانبه، قال المؤلّف جوزيف فوزي إنّ «فكرة الفيلم تدور في إطار من الدراما والتشويق بجانب بعض اللمحات الكوميدية البسيطة»، أنّ «الجمهور سيرى تفاصيل مختلفة ومميّزة ومشوّقة تفوق توقّعات الناس، ويراهن عليها بشكل إيجابي».



وتابع: «الفكرة في بالي منذ سنوات؛ سجّلتها عام 2016، لكنني تأخّرت في تسويقها نظراً إلى ارتباطي بأفلام خاصة بالمهرجانات والمنافسة على الجوائز التي تطلّبت وقتاً ومجهوداً».