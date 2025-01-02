دعيت ربنا عليها.. نوليا مصطفى تكشف عن تعرض أبنائها للاختطاف من سيدة

كشفت الفنانة نوليا مصطفى، تفاصيل تعرضها للغدر على خلفية موضوع فيلم الدشاش لـ الفنان محمد سعد، التي شاركت في بطولته.

وقالت نوليا مصطفى، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري -عقب انتهاء العرض الخاص لفيلم الدشاش- إنها تعرضت للغدر مرات كثيرة.

وكشفت نوليا مصطفى، إن سيدة (تحفظت على ذكر اسمها) قامت بتحريض ناس على خطف أولادها، مشيرة إلى أنها قامت بالدعاء عليها واستجاب الله لها، وعلقت: «دعيت ربنا وأنا في الدعاء ربنا بيسجيب ليا».

فيلم الدشاش

وأقيم مساء أمس الأربعاء 1 يناير، عرض خاص لـ فيلم الدشاش لـ الفنان محمد سعد، بأحد سينمات السادس من أكتوبر.

وحضر العرض الخاص لفيلم الدشاش، عدد كبير من النجوم، منهم: (محمد سعد، خالد الصاوي، نسرين أمين، نوليا مصطفى، صبري فواز، باسم سمرة).

الدشاش" من بطولة محمد سعد وزينة وباسم سمرة ونسرين أمين وخالد الصاوي ومريم الجندي ونسرين طافش وأحمد الرافعي وغيرهم، ومن تأليف جوزيف فوزي وإنتاج محمد رشيدي برودكشن وإخراج سامح عبد العزيز وكان المقرر طرحه بدور العرض السينمائية أول يناير .

ويجسّد سعد في «الدشاش» شخصية صاحب ملهى ليلي خلال الأحداث التي تدور في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، ويشاركه البطولة عدد من النجوم، من بينهم باسم سمرة، وزينة، ونسرين أمين، وخالد الصاوي؛ وهو من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

أحدث لقاءات نوليا مصطفى

وقبل عام، تحدثت المذيعة والفنانة نوليا مصطفى عن الزواج والاسرة وعن والدتها.

وقالت نوليا مصطفى خلال حوارها ببرنامج “كل يوم” المذاع عبر قناة “اون” تقديم الاعلامي خالد ابو بكر، ان والدتها حريصة على مشاهدة برامج الطبخ خلال فترة النهار وخلال فترة المساء وتشاهد كافة برامج التوك شو وتعرف مواعيدها.

وأضافت نوليا مصطفى انها تحب الجو الاسري وتجمع الاسرة ومشاهدة التلفزيون متجمعين.

وعن الزواج قالت نوليا مصطفى ان الرجال يتغيرون بعد الزواج ولكن الفتيات لا يتغيرن، معقبة" الست ممكن تتجوز وهي عندها 17 سنة وما تتغيرش لحد ما تموت لكن الراجل ممكن يتجوز وعنده 20 سنة وتفكيره يتغير وهو في سن 23 وهو في سن 25 وهو في سن 30 وهكذا.

وأكدت انه من حق الزوج ان يتزوج اكثر من مرة.. معقبة “والله العظيم لو جوزي اتجوز عليا ما هزعل”.