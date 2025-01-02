قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد عبد القادر: آخر 6 شهور في الأهلي محصلش أي كلام بيني وبين كولر
بايدن: نحقق بشبهة صلة بين انفجار تسلا والدهس بنيو أورليانز
وفاة الفنان الكويتي عبد العزيز الحداد
أحمد عبد القادر: أنا أفضل من زيزو وتريزيجيه
أحمد عبد القادر: تعرضت للإصابة من كتر القهر والزعل بسبب كولر
وفاة منفذ "مجزرة مونتينيجرو" بعد محاولته الانتحار
محدش كلمني.. أحمد عبد القادر يكشف عن موقفه من الانتقال إلى الزمالك
خبير لوائح يكشف عن عقوبة مودرن سبورت بعد مشاركة 6 أجانب أمام الإسماعيلي
العقد مش لاقيينه.. أحمد عبد القادر يكشف عن موقف مثير مع الأهلي
تفاصيل أول زيارة رسمية لسلطات سوريا الجديدة إلى السعودية
5 وقائع مرعبة تضرب أوروبا وأمريكا في 2025..ماذا حدث أول أيام العام الجديد؟
لهذا السبب أخفيت الخبر.. مصطفى شعبان يعلن زواجه من هدى الناظر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

طلب صورة.. موقف مفاجئ لـ محمد سعد مع معجب بعرض فيلم الدشاش

محمد سعد مع المعجب
محمد سعد مع المعجب
سعيد فراج
×

احتفل الفنان محمد سعد، بالعرض الخاص لفيلم الدشاش، مساء أمس الأربعاء 1 يناير في أحد السينمات بمدينة السادس من أكتوبر. 

وبعد انتهاء العرض تفاجأ محمد سعد بـ معجب يطلب منه صورة، وكان يحاول البودي جارد منع المعجب. 

وكان رد فعل محمد سعد، هو منع البودي جارد من التعرض للمعجب وتوقف والتقط معه الصورة لتلبية رغبته. 

فيلم الدشاش 

وأقيم مساء أمس الأربعاء 1 يناير، عرض خاص لـ فيلم الدشاش لـ الفنان محمد سعد، بأحد سينمات السادس من أكتوبر. 

وحضر العرض الخاص لفيلم الدشاش، عدد كبير من النجوم، منهم: (محمد سعد، خالد الصاوي، نسرين أمين، نوليا مصطفى، صبري فواز، باسم سمرة). 

الدشاش" من بطولة محمد سعد وزينة وباسم سمرة ونسرين أمين وخالد الصاوي ومريم الجندي ونسرين طافش وأحمد الرافعي وغيرهم، ومن تأليف جوزيف فوزي وإنتاج محمد رشيدي برودكشن وإخراج سامح عبد العزيز وكان المقرر طرحه بدور العرض السينمائية أول يناير .

ويجسّد سعد في «الدشاش» شخصية صاحب ملهى ليلي خلال الأحداث التي تدور في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، ويشاركه البطولة عدد من النجوم، من بينهم باسم سمرة، وزينة، ونسرين أمين، وخالد الصاوي؛ وهو من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

أعمال محمد سعد

شارك الفنان محمد سعد في مسلسل إكس لانس، والذي عُرض في رمضان 2023، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، شارك به شيرين، أحمد فتحي، ويزو، سامي مغاوري، جيهان خليل، عمر مصطفى متولي، إبرام سمير، وحسن عبدالفتاح، والعمل من تأليف ورشة بلاك هورس وإخراج إبرام نشأت، فيلم محمد حسين فكان قد عُرض في شهر يونيو في 2019، وجمع وقت عرضه إيرادات اقتربت من 5 ملايين جنيه، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، قدم سعد خلاله شخصية سائق تمر حياته بالعديد من الأزمات.

محمد سعد الفنان محمد سعد الدشاش فيلم الدشاش أعمال محمد سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادات البنك الأهلى

استثمر في شهادات البنك الأهلي وحقق أعلى ربح بكل الفروع| وإليك أعلى عائد في 2025

حالة الطقس

لمدة أسبوع| تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة

تحذير من شعبة المحمول لمن يمتلك هاتفا بخطين

تحذير من شعبة المحمول لمن يمتلك هاتفا بخطين

أرشيفية

مواعيد عمل البنوك في السنة الجديدة.. تفاصيل

رابط تنزيل تطبيق "تليفوني Telephony"

تطبيق تليفوني.. اضغط هنا للتأكد هل عليك رسوم مستحقة على الهاتف؟

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: الشبورة المائية ونشاط الرياح يسيطران على الأجواء

مشغولات ذهبية

565 جنيهًا زيادة متوقعة في أسعار الذهب بالسوق المحلية في 2024

بيرسي تاو

التنازل عن 500 ألف.. تفاصيل اتفاق الأهلي مع بيرسي تاو لفسخ التعاقد

ترشيحاتنا

من هو “أبو الحسن 600” وزير الدفاع السوري

وزير الدفاع السوري الجديد .. من هو مرهف أبو قصرة

ياسمين عز

اصبغي شعرك واعملى سحلب.. نصائح ياسمين عز للستات في رأس السنة

رانيا فريد يوسف

هددت أبويا بسبب الفن .. رانيا فريد شوقي تتحدث عن أسرار من حياتها

بالصور

بالأحمر الناري.. روبي تستعرض جمالها بحفل رأس السنة

روبي
روبي
روبي

نرمين الفقى تحتفل بعيد رأس السنة بإطلالة لافتة

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

سعر فستان نيكول سابا فى 2025 يثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

بفستان شفاف.. هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جديدة من دبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

زواج مصطفى شعبان

لهذا السبب أخفيت الخبر.. مصطفى شعبان يعلن زواجه من هدى الناظر

ضرائب المحمول

تليفونك عليه كام.. حكاية تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة |فيديوجراف

اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2025

من هو “أبو الحسن 600” وزير الدفاع السوري

وزير الدفاع السوري الجديد .. من هو مرهف أبو قصرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد