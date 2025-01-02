طلب صورة.. موقف مفاجئ لـ محمد سعد مع معجب بعرض فيلم الدشاش

احتفل الفنان محمد سعد، بالعرض الخاص لفيلم الدشاش، مساء أمس الأربعاء 1 يناير في أحد السينمات بمدينة السادس من أكتوبر.

وبعد انتهاء العرض تفاجأ محمد سعد بـ معجب يطلب منه صورة، وكان يحاول البودي جارد منع المعجب.

وكان رد فعل محمد سعد، هو منع البودي جارد من التعرض للمعجب وتوقف والتقط معه الصورة لتلبية رغبته.

فيلم الدشاش

وأقيم مساء أمس الأربعاء 1 يناير، عرض خاص لـ فيلم الدشاش لـ الفنان محمد سعد، بأحد سينمات السادس من أكتوبر.

وحضر العرض الخاص لفيلم الدشاش، عدد كبير من النجوم، منهم: (محمد سعد، خالد الصاوي، نسرين أمين، نوليا مصطفى، صبري فواز، باسم سمرة).

الدشاش" من بطولة محمد سعد وزينة وباسم سمرة ونسرين أمين وخالد الصاوي ومريم الجندي ونسرين طافش وأحمد الرافعي وغيرهم، ومن تأليف جوزيف فوزي وإنتاج محمد رشيدي برودكشن وإخراج سامح عبد العزيز وكان المقرر طرحه بدور العرض السينمائية أول يناير .

ويجسّد سعد في «الدشاش» شخصية صاحب ملهى ليلي خلال الأحداث التي تدور في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، ويشاركه البطولة عدد من النجوم، من بينهم باسم سمرة، وزينة، ونسرين أمين، وخالد الصاوي؛ وهو من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

أعمال محمد سعد

شارك الفنان محمد سعد في مسلسل إكس لانس، والذي عُرض في رمضان 2023، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، شارك به شيرين، أحمد فتحي، ويزو، سامي مغاوري، جيهان خليل، عمر مصطفى متولي، إبرام سمير، وحسن عبدالفتاح، والعمل من تأليف ورشة بلاك هورس وإخراج إبرام نشأت، فيلم محمد حسين فكان قد عُرض في شهر يونيو في 2019، وجمع وقت عرضه إيرادات اقتربت من 5 ملايين جنيه، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، قدم سعد خلاله شخصية سائق تمر حياته بالعديد من الأزمات.