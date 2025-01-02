11 شهيدا منهم 3 أطفال وسيدات في قصف إسرائيلي على خان يونس

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن قطاع غزة شهد ليلة ساخنة على أكثر من منطقة في الشمال، الذي مازال يتعرض للقصف الإسرائيلي المستمر في العديد من الأحياء والنقاط فضلا عن عمليات النسف المتكررة في محيط مستشفى كمال عدوان.

وأضاف «جبر»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت غارات مدينة غزة القديمة حتى الشرق، بالإضافة إلى القصف المدفعي تجاه المحافظة الوسطى، وتحديدا المنطقة الشرقية من مخيمي البريج والنصيرات بالمنطقة الغربية إلى جانب القصف المدفعي على مدينة خان يونس وتحديدا منطقة المواصي المكتظة بالنازحين.

وتابع، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة حقيقية بحق سكان منطقة المواصي في مدينة خان يونس، إذ قصفت الطائرات المروحية الإسرائيلية خيمة تأوي نازحين، ما أدى إلى ارتقاء 11 شهيدا منهم 3 أطفال وسيدات، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يدعي أن المواصي منطقة أمنة وإنسانية، وطالما طالب الفلسطينيين بالنزوح إليها.