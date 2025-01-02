شوبير يكشف كواليس أقتراب الأهلي من ضم إيفرتون البرازيلي

كشف الإعلامي وحارس المرمى السابق أحمد شوبير، عن كواليس أقتراب الأهلي من ضم إيفرتون البرازيلي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي على اون سبورت اف ام، أن كل ما تردد حول إنه حدث اتصال بين كابتن محمود الخطيب ورئيس النادي الذي يلعب فيه إيفرتون لاعب فريق بانيك أوسترافا التشيكي، وإتمام الاتفاق هذا غير صحيح.

وأضاف شوبير أن إيفرتون عرض على مارسيل كولر في بداية الموسم ثم مع إعادة الكلام عن الصفقات تم عرض الاسم مرة أخرى على كولر، ولم يبدي أي رأي بشأنه ومازال الموضوع معلقا

واختتم بأن إيفرتون لم يوقع للنادي الأهلي حتى هذه اللحظة.

تفاصيل العرض الجديد لـ بيرسي تاو

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تلقى عرضا من نادي الشمال القطري.



وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" بيرسي تاو، يمتلك عرض من الشمال القطري، لضمه في يناير الجاري.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

تقام المباراة بين الأهلي وشباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

يمكن للمشجعين متابعة المباراة عبر قنوات “بي إن سبورتس”، الناقل الحصري لمسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



تحكيم المباراة

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم موريتاني بقيادة باباكار سار.