منع الرئيس التنفيذي لشركة طيران "جيجو إير" من مغادرة كوريا الجنوبية



ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية ان سلطات كوريا الجنوبية أصدرت قرارا بمنع الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الكورية الجنوبية "جيجو إير" من مغادرة البلاد.

جاء ذلك بعد حادثة تحطم طائرة تابعة لها الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل 179 شخصا.

وقالت الشرطة الكورية في مقاطعة جيولا الجنوبية التي تضم مدينة موان حيث وقع الحادث، أن "المحقّقين... فرضوا حظرا على السفر على شخصين، أحدهما الرئيس التنفيذي لشركة +جيجو إير+ كيم إي-باي".

وفي وقت سابق؛ أعلنت كوريا الجنوبية" أنها سترسل الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة إلى الولايات المتحدة لتحليله.