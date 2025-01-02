النادي الأهلي لم يتوصل لاتفاق مع مسئولي النادي التشيكي لحسم صفقة إيفرتون

كشف الإعلامي محمد فاروق، على حسب ما نشر في صحيفة “ميديام” عن موافقة إدارة أوسترافا على رحيل إيفرتون ولكن بشروط.

وكتب محمد فاروق على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "حسب صحيفة "Medium" التشيكية: إدارة أوسترافا وافقت على رحيل إيفرتون ولكن بشروط معينة، رحيل الجناح البرازيلي سيكون ضربة قوية للنادي التشيكي، حيث يُعد اللاعب من أبرز أعمدة الفريق نظرًا لمساهماته التهديفية، النادي الأهلي لم يتوصل لاتفاق مع مسؤولي النادي التشيكي من أجل حسم الصفقة".

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

تقام المباراة بين الأهلي وشباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

يمكن للمشجعين متابعة المباراة عبر قنوات “بي إن سبورتس”، الناقل الحصري لمسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.