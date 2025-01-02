أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن تعاقد الاتحاد السكندري مع لاعب نادي فاركو.

وكتب شوبير على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “رسميًا - الاتحاد السكندري يعلن تعاقده مع شكري نجيب”.

وأوضح نادي الاتحاد أن التعاقد مع شكري نجيب جاء بعد ترشيح و موافقة لجنة الكرة و المدير الفني للفريق بابا فاسيليو وإمام محمدين مدير قطاع كرة القدم.

وشارك شكري نجيب في 3 مباريات فقط بقميص فاركو خلال الموسم الحالي. ومنذ الانضمام للفريق لعب شكري نجيب 78 مباراة بقميص فاركو وخلالها سجل 10أهداف وصنع 5.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط.

وانتقد محمد أحمد، عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري مستوى التحكيم في مباراة الزمالك، والتي انتهت بخسارة زعيم الثغر بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الدوري المصري، للموسم الجاري.