فوائد الشوكولاتة الداكنة.. وفى هذه الحالة تحدث 10 أضرار| تفاصيل

تمتلك الشيكولاتة الداكنة عدة فوائد صحية عند تناولها بكميات معتدلة بشكل منتظم وقد أثبتت الأبحاث العلمية الحديثة قدرات خارقة تمتلكها هذه الحلوى الشهية.

نعرض لكم فوائد الشوكولاتة الداكنة وأهم الأضرار وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ draxe”.





الحماية من الجذور الحرة



أحد أهم فوائد تناول الشوكولاتة هو قدرتها على محاربة الجذور الحرة، وهي مركبات ضارة تنتجها العمليات الخلوية في الجسم والتي يمكن أن تساهم في الالتهابات والأمراض المزمنة ومضادات الأكسدة هي المركبات التي يعتقد أنها تعمل على تحييد الجذور الحرة وحماية الجسم من التلف والمرض.

الوقاية من السرطان



قد يكون من الصعب تصديق ذلك، لكن الشوكولاتة اللذيذة التي تتناولها وتحبها قد تساعدك في منع السرطان وتشير الأبحاث إلى أن الفلافونويدات ومضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاتة قد تكون مفيدة بشكل خاص ضد سرطان القولون وعلى سبيل المثال، وجد أحد نماذج الحيوانات أن الشوكولاتة الداكنة كانت قادرة على الحد بشكل فعال من نمو وانتشار خلايا سرطان القولون في الفئران.

السرطان

تحسين صحة القلب



الفلافانول هو النوع الرئيسي من الفلافونويد الموجود في الشوكولاتة، فقد أظهرت الأبحاث أن الفلافانول له تأثير إيجابي للغاية على صحة القلب من خلال خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم إلى القلب وكذلك الدماغ، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل عام.

يمكن أن تساعد هذه الفلافانول في منع تجلط الصفائح الدموية، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

جيد لمستوى الكوليسترول العام



تحتوي زبدة الكاكاو الموجودة في الشوكولاتة على نسبة عالية من الدهون الصحية والبوليفينول، وهي مركبات مفيدة تعمل كمضادات للأكسدة في الجسم والشوكولاتة الداكنة هي في الواقع من الأطعمة النادرة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والتي يجب تناولها بدلاً من تجنبها.

أظهرت دراسة أجريت عام 2009 ونشرت في مجلة Southern Medical Journal أن تناول الشوكولاتة على 28 شخصًا سليمًا أدى إلى تحسن مستويات الدهون في الدم وانخفاض تفاعل الصفائح الدموية وتقليل الالتهابات.

الكوليسترول



تحسين الوظيفة الإدراكية



تشير بعض الأبحاث إلى أن مادة الفلافونول الموجودة في الشوكولاتة الداكنة قد تزيد من تدفق الدم إلى الدماغ، مما قد يساعد في علاج الحالات المعرفية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون.

ليس هذا فحسب، بل أشارت دراسة أجريت عام 2009 ونشرت في مجلة التغذية إلى أن استهلاك الأطعمة الغنية بالفلافونويد و كان مرتبطًا بتحسين وظائف المخ وتحسين الأداء الإدراكي كما تم العثور على هذه التأثيرات في دراسة أجريت عام 2022 كشفت أن "الشوكولاتة الداكنة قد تساعد في تقليل التعب لدى الأفراد، مما يؤدي إلى تحسين صحة المخ والوظائف الإدراكية المختلفة وكذلك في جودة الحياة".

يحسن ضغط الدم



تشير العديد من الدراسات إلى أن إضافة الشوكولاتة إلى نظامك الغذائي يمكن أن يقلل مستويات ضغط الدم، وذلك بسبب زيادة حمض النيتريك في الجسم ، مما قد يساعد في الحماية من حالات مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

على سبيل المثال، وجدت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2015 أن تناول 25 جرامًا من الشوكولاتة الداكنة كان فعالًا في خفض ضغط الدم لدى المصابين بداء السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم. ليس هذا فحسب، بل كان قادرًا أيضًا على خفض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام بشكل كبير مقارنةً بمجموعة التحكم.

غذاء خارق غني بمضادات الأكسدة



في دراسة نشرت في مجلة Chemistry Central Journal ، تمت مقارنة مستويات الفلافانول الكلية والبوليفينول وكذلك النشاط المضاد للأكسدة في الشوكولاتة ومسحوق الكاكاو بالفواكه الفائقة مثل التوت الآساي والتوت البري والتوت الأزرق والرمان.

تعزيز الرؤية



على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث، فقد لاحظت إحدى التجارب السريرية البشرية التي أجريت في يونيو 2018 أن حساسية التباين وحدة البصر لدى 30 مشاركًا تحسنت بعد تناول الشوكولاتة الداكنة مقارنة بالشوكولاتة بالحليب، مما يعني أنها قد تساعد في تعزيز الرؤية.

ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتقييم كيفية تأثير مكوناته على الرؤية على المدى الطويل.

تحسين النظر

يحمي صحة الجلد



تُعزى إحدى أهم فوائد الشوكولاتة الداكنة للبشرة إلى احتوائها على مادة الفلافونول وقدرتها على الحماية من أضرار أشعة الشمس وفي الواقع، وجدت دراسة أجريت في لندن أن تناول الشوكولاتة الغنية بالفلافونول يمكن أن يساعد في منع الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية.

وفي الوقت نفسه، تشير أبحاث أخرى إلى أن الاستهلاك المنتظم للشوكولاتة قد يقلل من خشونة الجلد، ويعزز الترطيب ويحسن تدفق الدم إلى الجلد.

يقلل التوتر



وقد قامت دراسة نُشرت في يونيو 2022 في مجلة Nutritional Neuroscience بتقييم تأثير تناول الشوكولاتة الداكنة على التوتر بين الفئران ووجد الباحثون أن الأنماط الغذائية التي تتضمن الشوكولاتة الداكنة عكست التأثير الضار للتوتر المزمن الناتج عن العزلة على الخلايا العصبية في الدماغ التي تؤثر على معالجة الذاكرة والتعلم.

ورغم أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول تأثير الشوكولاتة على الإجهاد لدى البشر، فإن هذه الدراسة تشير إلى أنها قد تعمل على تحسين قدرة الدماغ على التعامل مع الإجهاد المزمن. وتقدم دراسات أخرى نتائج مماثلة أيضًا.

مخاطر الإكثار من الشيكولاتة



على الرغم من الفوائد الصحية العديدة للشوكولاتة الداكنة، إلا أن لها العديد من الآثار الجانبية عند الاسراف فيها أو من لدي من يمتلكون استعدادا وراثيا لها:

حَبُّ الشّبَاب

زيادة الوزن

الانتفاخ

الصداع

غازات

اضطرابات النوم

تغيرات المزاج

تجاويف

إمساك

العصبية