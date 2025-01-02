طريقة تنظيف جراب هاتفك "السيليكون" ليصبح جديداً

يعاني أصحاب الهواتف الذكية من مشكلة “اصفرار” الجراب الحامي للهاتف الذكي مع الوقت، وبالتالي سيضطرون لشراء آخر جديد بدلاً منه، وهو ما يكلفهم الكثير من الأموال.

وبحسب موقع “ويكي هاو”، يمكنك الحفاظ على جراب هاتفك الذكي من الاتساخ، وكذلك تعقيمه من الجراثيم بكل سهولة، اذا اتبعت الخطوات التالية.

خطوات تنظيف جراب هاتفك

1- أخرج الهاتف من الجراب لبدء التنظيف.

2- أضف قليلاً من الصابون السائل إلى كوب ماء دافئ.

3- استمر بتقليب السائل حتى يحدث رغوة قليلة.

4- باستخدام فرشاة أسنان نظيفة ضعها في المحلول.

5- وابدأ في فرك الجراب جيداً بالفرشاة لمدة دقيقة أو دقيقتين.

6- ركز أكثر على البقع والأماكن الأكثر اتساخاً.

7- ضع صودا الخبز “بيكنج صودا” على البقع الصعبة مباشرةً.

8- قم بشطف الجراب تحت الماء الجار.

9- بعد تنشيفه جيداً ستجد أنه أصبح نظيفاً تماماً.

10- ركبه من جديد في هاتفك، واستمتع به.

طريقة تعقيم هاتفك

أثبت العديد من الأبحاث أن الهاتف المحمول يجذب الجراثيم أكثر مما تتخيل، لذلك عليه تعقيمه من حين لآخر لضمان عدم انتقال أي ضرر إليك من خلاله.

1- اخرج الهاتف من الجراب الخص به.

2- ضع بعض الكحول الطبي على الهاتف وقم يمسحه بيدك.

3- ونفس الطريقة على الجراب.

4- بعد جفاف الاثنين صعهما ببعض من جديد واستمتع بهاتفك معقماً.