الصحفيين ترد على استفسارات الزملاء لاعتراضهم على أسعار الرحلات

أصدرت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين بياناً للرد على استفسارات الزملاء لاعتراضهم على أسعار الرحلات .



وقالت دعاء النجار رئيس لجنة النشاط ، تلقيت العديد من التساؤلات، والاتصالات بشأن أسعار رحلات نصف العام، ورحلات اليوم الواحد، فكان لا بد من توضيح الآتي:

حرصت لجنة النشاط، التي أشرف برئاستها على مدار العامين الماضيين على تقديم خدمات تليق بالزملاء الصحفيين، وأسرهم في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الفنادق، والقرى السياحية والمصايف، في الوقت الذي توقفت فيه رحلات وزارة الشباب والرياضة، ومصايف القوات المسلحة، والرحلات المجانية، التي كانت تقدمها من قبل عدد من الوزارات والمحافظات.

خاطبنا جميع الوزارات والجهات المعنية لعودة الأنشطة المخفضة والمجانية، التي كانت تُقدم للنقابة لكن دون جدوى، خضنا برئاسة الأستاذ خالد البلشي، نقيب الصحفيين جولات من التفاوض مع وزارة الشباب والرياضة، والتقينا السيد الوزير قرابة الأربع مرات لعودة رحلات الصحفيين وأسرهم، وقطار الشباب للأقصر وأسوان، لكن في كل مرة كان الرد أن الوزارة ألغت نظام المجاميع، وأصبح حجز الرحلات إلكترونيًا للأفراد في فئة الشباب وفقًا لضوابط الوزارة.

من جانبها، قامت النقابة بتقديم كل التسهيلات للتخفيف على الزملاء وأسرهم سواء من خلال تقديم دعم 25 % لكل رحلة سياحية، فضلًا عن تقسيط الرحلات بدفع 50% من قيمة الرحلة، وسداد باقي المبلغ على 3 أشهر خصمًا من البدل.

قامت اللجنة باختيار أفضل عروض الرحلات المقدمة من الشركات المختلفة، بحيث يتم تقديم خدمة محترمة بأسعار متنوعة ترضي جميع المستويات والأذواق، فقمنا خلال الصيف الماضي، والذي قبله بتوفير رحلات اليوم الواحد للساحل الشمالي، والعلمين، والعين السخنة، بأسعار مخفضة لنتيح لمَنْ لم يتمكن من حجز المصايف، والرحلات الفندقية أن يستمتع بمصيف يناسب ظروفه، وبالفعل لاقت إقبالًا كبيرًا من قبل الزملاء الصحفيين وأسرهم.

قبل عدة أيام قمنا بعرض رحلة إلى مدينة المنيا بقيمة 2000 جنيه، عبارة عن 3 أيام / ليلتين شاملة الانتقالات ذهابًا وعودة، والإقامة الفندقية، ودخول جميع المزارات السياحية وبالتقسيط بسداد 50%، وباقي المبلغ على 3 أقساط فانهالت علينا الانتقادات، فقمنا بإلغائها الأمر الذي أغضب جانبًا من الزملاء يرى أنها مناسبة جدًا

مما يؤكد أن ما لا يرضي قطاع من الزملاء قد يكون مناسبًا جدًا للجانب الآخر، فأدركنا أنه يصعب تقديم خدمة ترضي الجميع.

واليوم قمنا بعرض رحلة إلى الفيوم خلال إجازة نصف العام تنظمها شركة "مصر للسياحة" بقيمة 655 جنيهًا شاملة وجبة غداء، والانتقالات ذهابًا وعودة، وبرنامج الرحلة كما هو موضح في الإعلان دخول المزارات.

وأحببت أن أوضح أنه خلال إجازة نصف العام ترتفع أسعار الرحلات عن باقي الفترات الأخرى، فضلًا عن حرص اللجنة على تقديم خدمة محترمة تليق بالصحفيين وأسرهم، لأن في النهاية نحن نقدم رحلات ترفيهية قائمة على إسعاد الزملاء، وبالنسبة للأسعار المخفضة، التى يتحدث عنها بعض الزملاء أكيد تختلف في الخدمة المقدمة، ومن السهل توفير رحلات بأسعار 200 جنيه، و170 جنيهًا للفرد لكن ما الخدمة المقدمة، وهل سترضي الزملاء؟.

في هذا العرض، قمنا بتقديم رحلة بهذا السعر، نعدكم بأن تكون هناك رحلات بأسعار مخفضة، وأدعو الزميلات والزملاء ممن لديهم عروض أفضل التواصل معي وإرسالها لي.