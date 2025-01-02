وزير الداخلية اللبناني: نقوم بتفتيش دقيق لطائرة إيرانية حاليا

أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، يوم الخميس أن الأمن اللبناني يجري عملية تفتيش دقيقة لطائرة إيرانية في لبنان.

وفي نفس السياق أفادت قناة "الجديد" اللبنانية أن موظفا في السفارة الإيرانية ببيروت رفض طلب السلطات اللبنانية بتفتيش حقيبة دبلوماسية حملها معه إلى مطار بيروت الدولي، ولا تزال الحقيبة في قاعة وصول المسافرين.

وأوضح مولوي في تصريحات لقناة "إم تي في" المحلية لأن قوى الأمن اللبناني تلاحق اكثر من 200 شخص بموضوع إطلاق النار ليلة رأس السنة.

وقال الوزير اللبناني إن زيارته إلى سوريا غير مطروحة الآن، ومصلحة لبنان تقضي بتصحيح الوضع الشاذ على طول الحدود البرية، ومسافة كبيرة بين لبنان وسوريا أصبحت مضبوطة نتيجة قيام الجيش والقوى الأمنيّة بواجباتهم.