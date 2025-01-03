عادل طعيمة: يجب نسيان نتيجة الذهاب ضد شباب بلوزداد.. والأهلي قادر على اللعب تحت ضغط الجماهير

وجه عادل طعيمة نجم النادي الأهلي السابق، رسالة للاعبي المارد الأحمر قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال عادل طعيمة في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور:"على لاعبي الأهلي نسيان نتيجة مباراة الذهاب أمام بلوزداد بلوزداد والتركيز على لقاء الغد فقط".

وأضاف نجم الأهلي السابق:"مدرب شباب بلوزداد ركز على الدعم النفسي للاعبيه، كما أن جمهور بلوزداد سيكون سلاح ذو حدين للاعبي الفريق الجزائري وقد يكون عامل ضغط عليهم".

واختتم حديثه قائلًا:"الأهلي قادر على اللعب تحت ضغط جماهير الفريق الجزائري، مباراة الغد ستظهر مدى قدرة حكم المواجهة على التعامل مع الظروف الصعبة".