يكبرها بـ40عاما.. صدمة أب ضبط ابنته بين أحضان مدرسها المسن

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن الملابسات الكاملة لإصابة موظف ومدرس بجروح وطعنات، حيث تبين أن كلا الطرفين نشبت بينهما معركة بعدما ضبط الموظف ابنته بين أحضان المدرس داخل منزلهم.

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط مصابين بمدينة حدائق أكتوبر، وانتقلت على الفور أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين موظف، مصاب بكدمات بالوجه والعين ومدرس، مصاب بجروح طعنية بالرأس والوجه والشفاة.

وأشارت التحريات إلى أن الموظف عاد لمنزله في وقت مبكر ففوجئ بابنته البالغة من العمر 15 عاما في أحضان مدرسها الخمسيني بعدما استغلت خلو المنزل وذهاب والديها للعمل.

وأضافت التحريات، أن المدرس أوقع الطالبة في شباكه ونشأت بينهما علاقة عاطفية تطورت إلى علاقة آثمة، وتم التحفظ على الطرفين وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.