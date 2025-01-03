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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

جروس يطلب رحيل الجزيري.. والزمالك يفاوض حمزة علاء

محمد شبانه
محمد شبانه
يمنى عبد الظاهر
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أكد الإعلامي محمد شبانة، أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلب رحيل التونسي سيف الدين الجزيري.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" جروس طلب عدم تواجد سيف الدين الجزيري، في الفريق في الفترة الحالية وطلب رحيله".

وتابع: "قد تكون إدارة الزمالك انقلبت على اللاعب بسبب أزمته الأخيرة، بجانب تصريحاته وكيله بأن الإدارة لم تلتزم بكلمتها في اتفاقها مع الجزيري".

وأوضح أن حمزة علاء حارس مرمي الأهلي، ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وعلمت أن الزمالك يفاوض اللاعب عن طريق وسطاء من أجل ضمه نهاية الموسم في صفقة انتقال حر.

جروس محمد شبانة الجزيري حمزة علاء حارس مرمي الاهلي

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