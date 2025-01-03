وظائف شاغرة بالخدمات الجوية لمصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، عن حاجتها لعدة وظائف مطلوبة للعمل بنظام التعاقد ووفقا لشروط محددة.

53 شخصا للعمل أخصائي طباخ و 5 أشخاص للعمل فني جزار

وأوضحت مصر للطيران، في إعلانها عن الوظائف أنها تحتاج لموظفين في شركة الخدمات الجوية، وتحديدا وظيفتي أخصائي طباخ، وفني جزار، موضحه أنها تحتاج إلى نحو 53 شخصا للعمل أخصائي طباخ و 5 أشخاص للعمل فني جزار، وذلك بشركة الخدمات الجوية التابعة للقابضة لمصر للطيران.

وضعت مصر للطيران، شروطا خاصة بكل وظيفة على حدا، ولكن وضعت أيضا شروطا عامة للمتقدمين للوظيفة، أبرزها أن الوظيفة للذكور فقط وليس هناك حاجة للاناث، وأن يكون من أبناء محافظة القاهرة الكبرى أو المقيمين فيها.