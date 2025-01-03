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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

حلا شيحة في أحدث ظهور لها.. شاهد

حلا شيحة
حلا شيحة
شروق سلامة
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شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، حيث أرفقت صورتها بسؤال عاطفي أثار تفاعل متابعيها: “ما هو أكثر شيء يحرك قلبك في هذا العالم؟”


 

ظهرت حلا بإطلالة طبيعية وبسيطة، تعكس هدوءها وتأملها، مما جعل المتابعين يتفاعلون بكثافة مع منشورها، مشاركين إجاباتهم وتجاربهم الشخصية، البعض أشار إلى الحب والعائلة، بينما عبّر آخرون عن ارتباطهم بالطبيعة والإنسانية كأشياء تحرك قلوبهم.


 

في سياق اخر كشفت الفنانة حلا شيحة عن موقفها من المشاركة فى الماراثون الرمضاني الجديد 2025، وذلك على هامش مشاركتها فى مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الحالية.

وقالت حلا شيحة: حتي الآن لم أتعاقد على عمل درامي بالماراثون الرمضاني 2025، وحتي أكون أمينة أتمنى ألا أقدم مسلسل فى شهر رمضان، فهذا الشهر روحاني.

وتابعت حلا شيحة : سعيدة بعرض فيلم “ السلم والتعبان " في مهرجان الجونة السينمائي بعد مرور 23 عامًا علي تقديمه وأتمنى تقديم جزء ثان منه ، ولكن هذا الأمر بالتاكيد ليس قراري وحدي .


وكان آخر أعمال حلا شيحة هو مسلسل إمبراطورية ميم، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

المسلسل من بطولة النجم خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، ونور النبوي، ومحمد محمود عبدالعزيز، وهاجر السراج، وسلاف فواخرجي، ونورهان منصور، وآدم وهدان، وإلهام صفي الدين، ومنى أحمد زاهر، ومن إخراج محمد سلامة وقصة إحسان عبدالقدوس ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك.

المسلسل يدور في إطار اجتماعي ويدور حول (مختار) الذي صعوبات مع أبنائه على الصعيد العائلي، ويسعى لحل المشاكل المالية في شركته، فيما تتصاعد الأحداث بشكل مشوق.

فيلم حلا شيحة السلم والثعبان

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