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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم
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حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من التغيرات المفاجئة والسريعة التي ستشهدها البلاد في الأيام المقبلة.

 وأوضحت أن درجات الحرارة اليوم، الجمعة 3 يناير 2025، تتراوح بين 19 إلى 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال النهار، بينما تنخفض بشكل كبير خلال الليل لتصل إلى أقل من 10 درجات مئوية في المدن الجديدة. 

أما شمال الصعيد، فتسجل درجات حرارة تصل إلى 5 درجات مئوية.

أجواء مائلة للبرودة في النهار وشديدة البرودة ليلاً

أشارت الدكتورة منار إلى أن الأجواء خلال النهار ستكون مائلة للبرودة في المحافظات الجنوبية، لكنها تتحول إلى شديدة البرودة ليلاً في معظم أنحاء البلاد.

توقعات بتقلبات جوية حادة

أعلنت الهيئة عن موجة من التقلبات الجوية تبدأ السبت المقبل، حيث ستشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، يعقبه انخفاض حاد يوم الأحد.

 وعللت ذلك بتأثير منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى:

عودة الأجواء غير المستقرة على شمال البلاد يومي الأحد والإثنين.

فرص هطول أمطار ونشاط الرياح في أنحاء متفرقة.

انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

حول ظاهرة الشبورة المائية، أكدت "غانم" أنها ستستمر حتى يوم الجمعة 3 يناير، متسببة في إغلاق بعض الطرق.

 إلا أن كثافتها ستقل اعتبارًا من السبت المقبل نتيجة تغير الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد، حيث ستأتي من مناطق صحراوية، ما يقلل نسب الرطوبة.

وأشارت إلى أن نسب الرطوبة ستظل موجودة بدرجات متفاوتة، مما يؤدي إلى تباين كثافة الشبورة من يوم لآخر.

نصائح هيئة الأرصاد

ختامًا، شددت "غانم" على أهمية متابعة النشرات الجوية اليومية خلال فصل الشتاء، خاصةً مع التغيرات الجوية المفاجئة التي تتطلب اتخاذ الاحتياطات اللازمة مثل:

ارتداء ملابس ثقيلة، خاصةً في الليل والصباح الباكر.

الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية.

متابعة التحديثات بشأن الأمطار والرياح لتجنب أي مخاطر.

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