محافظ القليوبية: إنشاء 3 كباري مشاة بمحور العصار توفر طرق آمنة ومريحة للمواطنين

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ ثلاثه كباري مشاه جديده بمحور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمة، في اطار حرص المحافظه على توفير طرق آمنة ومريحة للمواطنين، وخاصة طلاب المدارس والعاملين بالمصالح الحكومية والمستشفيات المتواجدة بالمنطقة.

وتابع المحافظ أعمال إنشاء القاعدة الخرسانيه لأحد الكباري الجاري تنفيذها حيث تم تخطيط انشاء ثلاثة كبارى مشاه، وذلك بأماكن التجمعات السكنية في مناطق (المجمع الاسلامى- مجمع المدارس- المرأة المعيلة)، حفاظًا على ارواح المواطنيين والطلاب.

ووجه المحافظ خلاله جولته بمتابعة ما استجد من اعمال بدفع الاعمال بالمشروع وتكثيف العمل ليلا ونهارا للانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية والمقدرة بستة أشهر، مؤكدا علي الالتزام بالمعايير والمقاييس المطلوبة والتنسيق مع ادارة المرور لعدم اعاقة حركة السيارات وتوجيه السيد رئيس الحي بتذليل اي عقبات تعترض سير المشروع.

واكد المحافظ خلال جولته أن هذا المشروع الضخم إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها الحفاظ على أرواح المواطنين من خلال توفير ممرات آمنة لعبور المشاة وتقليل فرص وقوع الحوادث المرورية، وتسهيل الحركة المرورية بتقليل عدد المشاة العابرين للطريق بشكل عشوائي، ما يساهم في انسيابية الحركة المرورية والارتقاء بالبنية التحتية، حيث يعد هذا المشروع، إضافة نوعية للبنية التحتية بالمنطقة، ويعكس اهتمام المحافظة بتحسين جودة الحياة للمواطنين

