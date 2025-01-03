تشييع جثمان مدرب نادي العمال بالدقهلية.. شاهد

شيع المئات من الأهالي منذ قليل بمحافظة الدقهلية، جنازة الكابتن متولى حسين ، المدير الفني لفريق نادي عمال المنصورة والذي وافته المنية أمس خلال المباراة التي كانت تجمع بين فريقه ونادي طلخا فى دوري الدرجة الرابعة على ملعب نادي سماد طلخا.



وخرجت الجنازة من مسجد "الجمعية الشرعية بمدينة المنصورة عقب صلاة الجمعة، بمشاركة المئات من الأهالي وأصدقاء الراحل من الرياضيين ومسئولي نادي عمال المنصورة ومدير قطاع الناشئين واللاعبين .

وانطلقت الجنازة من مقر أداء صلاة الجنازة حتى مقابر العيسوي وتشييع الجثمان الى مثواه الأخير .

يذكر أن مباراة فريقي طلخا وعمال المنصورة بدوري الدرجة الرابعة، شهدت أمس الخميس واقعة مأساوية، بعدما لفظ متولي حسن، المدير الفني لنادي العمال أنفاسه الأخيرة أثناء المباراة.

وكشف شهود عيان، أن المدير الفني لفريق نادي عمال المنصورة سقط مغشيًا عليه في الدقيقة 40، وذلك بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء المباراة، وفارق الحياة، وسط حالة من الصدمة بين اللاعبين والإداريين.