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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

عربية النواب تشيد بموقف مصر تجاه الأوضاع داخل سوريا

أحمد فؤاد اباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بالنواب
أحمد فؤاد اباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بالنواب
فريدة محمد
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أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالموقف المصرى الواضح والحاسم بشأن تطورات الأوضاع داخل سوريا معلناً تأييده التام لتصريحات الدكتور عبد عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة التى استعرض فيها محددات الموقف المصري من التطورات في سوريا.

كما أعلن " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام والمطلق مع تأكيد الدكتور بدر عبد العاطى على وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري ودعم استقرار الدولة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية واحترام وحدة وسلامة أراضيها مثمناً تشديد وزير الخارجية على ضرورة أن تتسم عملية الانتقال السياسي في سوريا بالشمولية عبر ملكية وطنية سورية دون تدخلات خارجية بما يدعم وحدة واستقرار سوريا بكل مكوناته وأطيافه.

واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة هذا الموقف المصرى الواضح بمثابة دليل قاطع على العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وسوريا والشعبين المصرى والسورى مؤكداً أن مصر طوال السنوات الماضية وهى تحتضن الشعب السورى الشقيق الذى يعيش على أرض مصر ويحظى بكل الحب والعناية من مصر وشعبها العظيم فلا فرق بين الشعبين المصرى والسورى على أرض مصر وبشهادة كل السوريين الأشقاء والأعزاء داخل مصر
وأعلن النائب أحمد فؤاد أباظة رفضه القاطع لأى تدخل خارجى فى سوريا وعمه التام لاختيار الشعب السوري لقياداته مؤكداً على ضرورة مشاركة كل القوى السياسية والشعب السورى بجميع اتجاهاته فى تحديد مستقبل سوريا والحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها

مصر سوريا مجلس النواب الأزمة السورية أحمد فؤاد اباظة

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