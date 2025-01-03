طبيب الأهلي يكشف عن مدة غياب رضا سليم وعمر كمال

أعلن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن آخر التطورات بشأن إصابات لاعبي الفريق.

رضا سليم يغيب لفترة طويلة

كشف جاب الله أن اللاعب المغربي رضا سليم سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 150 و180 يومًا، وذلك بعد إصابته بقطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة خلال مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية لإصلاح الإصابة.

عمر كمال يعود سريعًا

أما بالنسبة لعمر كمال عبد الواحد، فأكد الطبيب أن اللاعب يحتاج إلى راحة لمدة أسبوع واحد فقط، ومن المتوقع أن يعود للتدريبات الجماعية بعد ذلك.

طاهر محمد طاهر يقترب من العودة

وأشار جاب الله إلى أن طاهر محمد طاهر يتعافى بشكل جيد، ومن المتوقع أن يعود للتدريبات الجماعية خلال ثلاثة أسابيع.

تأثير الإصابات على الأهلي

تعتبر هذه الإصابات ضربة قوية للأهلي، خاصة إصابة رضا سليم الذي يعد أحد أهم لاعبي الفريق.

وستؤثر هذه الغيابات على خيارات المدير الفني في المباريات المقبلة.