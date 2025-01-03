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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

مشاهد فاضحة.. قرار عاجل بشأن شاب صور صديقه وسرق هاتفه بالوراق

حبس
حبس
رامى المهدي   -  
ندى سويفى
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قررت نيابة الوراق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام عاطل متهم بتهديد طفل وسرقة هاتفه المحمول وتصويره أثناء ممارسة الحرام معه بدائرة قسم شرطة الوراق.

نيابة الوراق

من خلال إعداد الأكمنة اللازمة وضبط المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة وسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجل المبلغ عقب ممارسة الفجور معه وتصويره لابتزازه.

البداية تلقى المقدم محمد طارق عبد العظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بلاغا من شخص يتهم شابا بتصوير نجله أثناء ممارسة الفجور معه، مقابل 2000 جنيه ثم سرق هاتفه المحمول وهدده بفيديو لهما اثناء العلاقة المحرمة. 

وبمناقشة رجال المباحث  لنجل المبلغ قال إنه تعرف على المتهم في جروب للشـ.ـواذ، واتفق على ممارسة الفجور معه، مقابل 2000 جنيه، وعندما وصل قام المتهم بتصويره وتهديده وسرقة هاتفه.

وتلقى مدير المباحث الجنائية اللواء هاني الشعراوي، إخطارًا من رئيس قطاع غرب العميد محمد ربيع، بتلقي  إخطارًا يفيد بحضور أب ونجله إلى قسم شرطة الوراق لتحرير محضر يتهم فيه قيام شاب يدعى حسن بتصوير نجله أثناء ممارسة الشـ.ـذوذ معه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

الوراق نيابة الوراق قسم شرطة الوراق ممارسة الحرام

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