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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

فريق جراحة الوجه والفكين بمستشفى أشمون العام ينقذ مريضاً من كسور متعددة

عملية جراحية
عملية جراحية
مروة فاضل
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 إستقبل قسم الإستقبال بمستشفى أشمون العام في محافظة المنوفية مريضًا يعاني من كسور متعددة في الفك السفلي جراء تعرضه لحادث دراجة بخارية. 

 تم استدعاء فريق جراحة الوجه والفكين بالمستشفى، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة لتقييم حالة المريض.

وبناءً على التشخيص، تم إدخال المريض إلى غرفة العمليات لإجراء عملية إصلاح وتثبيت الكسور باستخدام الشرائح المعدنية والمسامير، وذلك تحت التخدير العام.

 تمت العملية بنجاح تحت إشراف الدكتور إبراهيم ناصر، مدير المستشفى، وقيادة إستشاري جراحة الوجه والفكين بالمستشفى الدكتور محمد طلعت ، والدكتور أسامة أنور، والدكتور محمد بدر , كما شارك في الإشراف الدكتور محمد صلاح الشامي، رئيس قسم الأسنان بالمستشفى.

تأتي هذه العملية في إطار الجهود المبذولة في مستشفى أشمون العام لتقديم رعاية طبية متكاملة وعلاج الحالات الطارئة على أكمل وجه.

المنوفية محافظة المنوفية مديرية الصحة

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