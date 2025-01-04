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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

باقي 24 ساعة.. قدم الآن على وظائف شاغرة بجامعة حلوان تشمل تخصصات عديدة

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي
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أعلنت جامعة حلوان، عن حاجتها إلى وظائف جديدة شاغرة، وعلى الراغبين في الحصول على وظائف جامعة حلوان، الدخول على بوابة الوظائف الحكومية، عبر شبكة الانترنت، علما بان التقديم متاح الآن وحتى يوم الاحد الموافق 5 يناير المقبل.

التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة حلوان
مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي

مدير عام الإدارة العامة لادارة وتنمية المواهب

مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية

مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية

مدير عام الإدارة العامة للمكتبات

مدير عام الإدارة العامة للاحتياجات

مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث

مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب

مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام

مدير عام الإدارة العامة للشئون الادارية

مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي

مدير عام الإدارة العامة للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص

مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية

أمين كلية الهندسة بالمطرية

امين كلية الآداب

مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الثقافية

مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة

أمين الجامعة المساعد "تكراري"

المستندات المطلوبة في وظائف جامعة حلوان
عدد 9 ملفات (أصل + 8 صور) تشمل الآتي:-

1. بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل وان يكون حاصلا على تقريرين متتاليين بمرتبة كفاية ممتاز في السنتين الأخيرتين..

2. بيان عن ابرز انجازات المتقدم وإسهاماته فى الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك معتمدة.

3. اقتراحات لتطوير الوحدة او احد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها ورفع الكفاءة الإنتاجية فيها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته وفقا لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري رقم 95 لسنة 2017 " معتمد ".

4. إعداد مقترح بشان خطة العمل على أن يتم إعداد الملخص والمقترح باستخدام الحاسب الآلي وعمل presentation له على برنامج PowerPoint ووضعه على فلاشة تمهيدا لعرضه على لجنة القيادات.

5. عدد ( 6 ) صور شخصية.

6. صورة البطاقة الشخصية ساريه.

7. صورة جواز السفر ان وجد.

8. شهادة معتمدة تفيد خلوه من الأمراض المعدية وتحليل المخدرات.

9. صورة من ملف التقدم كامل بصيغة (pdf) ووضعه على فلاشة.

طريقة التقديم على وظائف جامعة حلوان
يتم تقديم الطلبات شخصيًا وتسلم باليد باسم الدكتور رئيس الجامعة إلى الأمانة الفنية - جامعة حلوان المبنى الإداري الدور الرابع مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية ولن يلتفت إلى الطلبات المقدمة عن طريق البريد ويتم تلقى الطلبات من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية عصرًا.

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